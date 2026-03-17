¿Y la mística? Rayados cae ante Cruz Azul y fracasa en 'Conca'

Esta vez no apareció la famosa "mística" del Monterrey para la Concacaf Champions Cup, pues aunque por momentos mostró que podía pelear, el equipo regio se fue eliminado en Octavos de Final ante Cruz Azul, luego de empatar 1-1 en el encuentro de vuelta.¿

El inicio del encuentro fue inmejorable para "La Pandilla", pues encontró un gol tempranero de la mano del "Corcho" Rodríguez, quien tuvo tiempo y espacio para prender un balón de larga distancia y venció a Andrés Gudiño, quien no se esperaba el disparo y se le doblaron las manos.

De ahí, el resto del primer tiempo fue dominado por Rayados, pues supo romper las conexiones de Cruz Azul mediante una presión alta que puso nerviosos a los defensas y al propio Gudiño.

Otro punto a resaltar fue que Anthony Martial se vio participativo; incluso hubo una jugada en la que se quitó a dos jugadores y, cuando estuvo de cara al arco, entró Jorge Rodarte con una barrida quirúrgica para quitarle el gol.

Aunque los dirigidos por Nicolás Sánchez fueron propositivos, la contundencia no acompañó nuevamente, por lo que no se pudo aprovechar que el local estuvo dubitativo durante mucho tiempo. Además, el equipo fue mermado por la salida de Alonso Aceves por lesión.

Ya en el complemento, Cruz Azul salió con otra cara y encontró un gol rapidísimo, pues apenas al 47 se armó una buena jugada dentro del área que terminó con un golazo de taco por parte de José Paradela.

Paradela con un toque de clase ✨ pic.twitter.com/Fg9FcwnWUg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Ya con el local mejor asentado en el campo, al Monterrey se le terminaron las ideas para meterse nuevamente en el encuentro, pues tenía que marcar dos goles más para avanzar a la siguiente ronda.

Así, el cuadro regio dejó pasar otro torneo, aunque podrá enfocarse totalmente en la Liga, donde también le urge ser campeón. Por su parte, "La Maquinola" se verá en Cuartos ante el LAFC.

El siguiente encuentro de Rayados será otra prueba de fuego, pues el sábado 21 se enfrentará a Chivas en el Estadio Monterrey, uno de los protagonistas del torneo gracias a su estilo de juego espectacular.

Por su parte, Cruz Azul vestirá de gala el Viernes Botanero de esta semana, cuando el día 20 visite al Mazatlán, uno de los equipos que más se le complica al líder del certamen.

Comentarios