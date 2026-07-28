Productores de Coahuila ven con buenos ojos la reapertura por Sonora, pero advierten que altos costos logísticos y saturación limitarán beneficios iniciales

Inicio / Coahuila / Ganaderos ven positiva reapertura de exportación por Sonora

La reapertura de la exportación de ganado por Sonora fue considerada positiva por los productores pecuarios de Coahuila, aunque el beneficio inmediato será limitado por los altos costos logísticos y la saturación que podría generarse en ese puerto fronterizo, afirmó Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera Local de Castaños.

El dirigente señaló que la medida representa un primer paso para restablecer gradualmente el comercio de ganado hacia Estados Unidos.

Expresó que los productores esperan que posteriormente se autorice la exportación por Chihuahua y más adelante por las fronteras de Coahuila.

Rodríguez Galaz indicó que el principal interés de los ganaderos coahuilenses es recuperar la posibilidad de exportar directamente por Acuña y Piedras Negras. Consideró que esa apertura permitiría mejorar los precios del ganado y fortalecer la actividad pecuaria regional.

Altos costos limitarán beneficio inmediato

El representante ganadero explicó que exportar únicamente por Sonora implica gastos elevados de transporte, movilización y cumplimiento sanitario.

Señaló que cada embarque requiere revisiones estatales, filtros sanitarios y diversos trámites pecuarios durante el traslado.

Agregó que esos costos adicionales reducen la rentabilidad de los productores y dificultan el acceso inmediato al mercado estadounidense.

Precisó que muchos ganaderos deberán recorrer largas distancias antes de llegar al punto autorizado de exportación.

Rodríguez Galaz advirtió que la concentración de operaciones en un solo puerto generará un cuello de botella. Explicó que la prioridad la tendrán los productores de Sonora y posteriormente los ganaderos más cercanos de Chihuahua.

Indicó que esa situación dejará a los productores coahuilenses en una posición menos favorable durante las primeras etapas de reapertura.

Afirmó que el beneficio real se reflejará cuando Coahuila cuente con su propia frontera abierta para exportación.

Esperan apertura de Acuña y Piedras Negras

El dirigente recordó que la reapertura actual responde a un tema sanitario y no arancelario. Explicó que la medida se derivó de la presencia del gusano barrenador en Texas, Estados Unidos.

Precisó que, por ahora, el sector no prevé la aplicación de nuevos aranceles a los productos pecuarios mexicanos. Señaló que la discusión vigente se centra en los controles sanitarios y no en restricciones comerciales.

Rodríguez Galaz manifestó que los ganaderos mantienen la esperanza de que las autoridades federales agilicen la autorización para exportar desde Acuña y Piedras Negras.

Consideró que esa decisión reduciría costos, evitaría saturaciones y mejoraría la competitividad del ganado coahuilense.

Finalmente, afirmó que el sector observa el proceso con optimismo y espera que las siguientes etapas de reapertura se concreten en el corto plazo.

Sostuvo que una frontera abierta en Coahuila impulsaría la recuperación de la actividad pecuaria y fortalecería la economía regional.