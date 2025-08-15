Cerrar X
Coahuila acuerda plan de apoyo para ganaderos exportadores

La propuesta fue revisada junto a autoridades de Durango y Sonora, así como representantes de la Unión Ganadera, quienes afinan los detalles para su arranque

Tras reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció la creación de un plan especial para apoyar a los ganaderos exportadores de la entidad y de otros estados del norte del país que han visto reducidas sus utilidades por restricciones comerciales.

El mandatario explicó que los productores enfrentan una disminución de hasta $13,000 pesos por becerro, al venderlo en el mercado nacional en $20,000 pesos, frente a los $33,000 que obtendrían en el mercado internacional. 

Aunque no se trata de pérdidas directas, esta diferencia representa una merma significativa en sus ingresos.

El esquema contempla entre tres y cuatro programas a corto y mediano plazo que se pondrán en marcha de inmediato una vez avalados por la presidencia, con el objetivo de compensar parcial o totalmente la utilidad no percibida y fortalecer la actividad ganadera en la región. 

La propuesta fue revisada junto a autoridades de Durango y Sonora, así como representantes de la Unión Ganadera, quienes afinan los detalles para su presentación oficial la próxima semana.

Además del tema ganadero, la reunión incluyó acuerdos para mantener la coordinación en materia de seguridad con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Omar García Harfuch, y continuar con operativos conjuntos en Coahuila.

En infraestructura, se evaluaron avances de obras estratégicas como el tren Saltillo–Monterrey, la modernización de la carretera Monclova–Saltillo, el Puente Internacional Número 2 y la carretera de Derramadero, además de proyectos estatales que se desarrollan en paralelo.

También se analizaron estrategias para mitigar el impacto económico de los aranceles, con medidas orientadas a proteger la inversión y fortalecer sectores productivos.

Finalmente, Jiménez Salinas adelantó que en octubre se presentará un proyecto de ampliación e infraestructura para el Festival Internacional del Rodeo, con la intención de posicionarlo como un evento de talla mundial que detone el turismo y la economía regional.


