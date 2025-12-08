Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_08_at_6_05_32_PM_23c426ef1f
Coahuila

Ganan ICH UAdeC primer lugar en ExpoCiencias Nacional 2025

Estudiantes coahuilenses desarrollaron un tinte ecológico a base de semilla de trueno y representarán a México en Francia

  • 08
  • Diciembre
    2025

Los alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” (ICH) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Andrea Flores Sierra, Valeria Yoselin Alonso Bernal y Abner Santos Hernández, coordinados por la Dra. Rebeca Casique Valdés, obtuvieron el primer lugar en la ExpoCiencias Nacional 2025 en Tamaulipas. Gracias a su triunfo, representarán a Coahuila y a México en ExpoSciences Occitaine 2026 en Francia, con el proyecto “Tinte ecológico para cabello a base de la semilla del trueno”.

¿En qué consiste el proyecto del tinte ecológico del ICH?

El equipo de estudiantes formuló un tipo de crema que ayuda a disminuir los efectos adversos de los tintes sintéticos, pues es biodegradable y está compuesto de extractos de la semilla del trueno, sábila y vitamina C. De acuerdo con los jóvenes, el tinte puede durar hasta 30 días antes de presentar pérdida de color, ofreciendo un tono castaño oscuro.

Este proyecto nació debido a la preocupación de los alumnos por la salud y el medio ambiente, ya que alrededor de 5 mil sustancias químicas —muchas de ellas tóxicas— han sido reportadas en tintes sintéticos comerciales, los cuales pueden provocar alergias, cáncer y problemas neurológicos tras una exposición constante.

¿Cómo lograron su pase a ExpoSciences Occitaine 2026?

Los estudiantes participaron inicialmente en Expo Ciencias Coahuila 2025, realizada el 27 de septiembre en el Colegio Inglés de Torreón, donde presentaron su proyecto de divulgación e innovación en ciencia y tecnología. Su desempeño les otorgó el pase a la ExpoCiencias Nacional, celebrada del 2 al 5 de diciembre en Tampico, Tamaulipas.

En el evento nacional, considerado el más importante del país en materia científica y tecnológica, estudiantes desde educación básica hasta licenciatura presentaron más de 500 proyectos enfocados en soluciones para sus comunidades. En este escenario, el tinte ecológico del ICH destacó por su propuesta sustentable e innovadora, logrando el primer lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25326311476352_a3a8b349f9
Escapan 50 alumnos secuestrados en escuela de Nigeria
4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
publicidad

Últimas Noticias

gfhs_8693d453fb
Impulsa Santa Catarina desarrollo de niños con autismo
escena_alicia_machado_fatima_bosch_ef1d10759d
Alicia Machado envía mensaje a Fátima Bosch tras tensa entrevista
F_2b66015d8f
Impulsa Escobedo cultura de la anticorrupción entre jóvenes
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×