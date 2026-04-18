Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sultanes_algodoneros_edb2b51f82
Deportes

Ganan Sultanes 12-10 a Algodoneros en arranque de temporada

En las últimas entradas, Algodoneros volvió a presionar con corredores en base, pero el relevista Alexis Vera consiguió el último out del encuentro.

  • 18
  • Abril
    2026

Los Sultanes de Monterrey iniciaron la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con una victoria de 12-10 sobre los Algodoneros Unión Laguna, en un duelo de alto poder ofensivo disputado en el Estadio de la Revolución, donde ambas novenas protagonizaron un intercambio constante de carreras desde las primeras entradas.

¿Cómo inició el ataque de los Sultanes en Torreón?

La ofensiva regiomontana tomó ventaja desde el primer inning con un cuadrangular solitario de Ramiro Peña por el jardín derecho. Posteriormente, Josh Lester amplió el daño con otro jonrón tras un imparable de Víctor Mendoza, colocando el marcador 3-0 de manera temprana.

En la tercera entrada, la producción continuó con sencillos consecutivos de Peña y Gustavo Núñez, que prepararon el terreno para un doblete de Mendoza productor de dos carreras, elevando la ventaja a 5-2.

sultanes algodoneros

¿Cómo respondió Algodoneros Unión Laguna en el juego?

El conjunto local reaccionó con poder. En la segunda entrada conectó un cuadrangular de dos carreras y en la tercera añadió más anotaciones para mantenerse en la pelea. Posteriormente, en la quinta entrada, un jonrón de tres carreras permitió acercarse aún más en el marcador.

La presión continuó en la sexta entrada, donde lograron empatar el encuentro, obligando a un cierre de juego completamente abierto en el Estadio de la Revolución.

sultanes algodoneros

¿Cómo se definió el triunfo de Monterrey?

Los Sultanes respondieron de inmediato en la séptima entrada. Ramiro Peña abrió con triple y posteriormente anotó tras un doblete de Mendoza. A esto se sumaron producciones de Lester e Ismael Alcántara, que encabezaron un rally de cuatro carreras para recuperar la ventaja definitiva.

En las últimas entradas, Algodoneros volvió a presionar con corredores en base, pero el relevista Alexis Vera consiguió el último out del encuentro para asegurar el salvamento y sellar la victoria visitante.

IMG_7087.JPG

¿Quiénes fueron las figuras del encuentro?

El nombre más destacado fue el de Víctor Mendoza, quien registró cinco carreras producidas y mantuvo el ritmo ofensivo de los Sultanes durante todo el juego. También sobresalieron Ramiro Peña, Josh Lester y el relevo final que sostuvo la ventaja en los momentos decisivos.

¿Qué sigue para Sultanes en la serie?

Con este resultado, Monterrey buscará asegurar la serie en el segundo juego programado, donde intentará mantener el impulso ofensivo mostrado en su debut de temporada y consolidar su inicio en carretera dentro de la campaña 2026.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gerardo_Ulloa_f37f634b67
Gerardo Ulloa logra doble oro histórico en MTB de Ciclismo
manchester_city_gana_al_arsenal_premier_league_2cd64a690b
Manchester City lucha por Liga Premier al vencer 2-1 al Arsenal
Yareli_Acevedo_c02551831d
Gana bronce Yareli Acevedo en la Copa del Mundo de ciclismo
publicidad

Últimas Noticias

se_afilia_gabinete_santa_catarina_morena_da17a814d5
Se afilian miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_44_06_PM_1_c9389a13ea
Ni frío ni lluvia frenan la Ruta Recreativa en Saltillo
rgvedfc_9e858953af
Ola de robos enciende alertas ciudadanas en Matamoros
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×