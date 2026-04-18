Ganan Sultanes 12-10 a Algodoneros en arranque de temporada

Los Sultanes de Monterrey iniciaron la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con una victoria de 12-10 sobre los Algodoneros Unión Laguna, en un duelo de alto poder ofensivo disputado en el Estadio de la Revolución, donde ambas novenas protagonizaron un intercambio constante de carreras desde las primeras entradas.

¿Cómo inició el ataque de los Sultanes en Torreón?

La ofensiva regiomontana tomó ventaja desde el primer inning con un cuadrangular solitario de Ramiro Peña por el jardín derecho. Posteriormente, Josh Lester amplió el daño con otro jonrón tras un imparable de Víctor Mendoza, colocando el marcador 3-0 de manera temprana.

En la tercera entrada, la producción continuó con sencillos consecutivos de Peña y Gustavo Núñez, que prepararon el terreno para un doblete de Mendoza productor de dos carreras, elevando la ventaja a 5-2.

¿Cómo respondió Algodoneros Unión Laguna en el juego?

El conjunto local reaccionó con poder. En la segunda entrada conectó un cuadrangular de dos carreras y en la tercera añadió más anotaciones para mantenerse en la pelea. Posteriormente, en la quinta entrada, un jonrón de tres carreras permitió acercarse aún más en el marcador.

La presión continuó en la sexta entrada, donde lograron empatar el encuentro, obligando a un cierre de juego completamente abierto en el Estadio de la Revolución.

¿Cómo se definió el triunfo de Monterrey?

Los Sultanes respondieron de inmediato en la séptima entrada. Ramiro Peña abrió con triple y posteriormente anotó tras un doblete de Mendoza. A esto se sumaron producciones de Lester e Ismael Alcántara, que encabezaron un rally de cuatro carreras para recuperar la ventaja definitiva.

En las últimas entradas, Algodoneros volvió a presionar con corredores en base, pero el relevista Alexis Vera consiguió el último out del encuentro para asegurar el salvamento y sellar la victoria visitante.

¿Quiénes fueron las figuras del encuentro?

El nombre más destacado fue el de Víctor Mendoza, quien registró cinco carreras producidas y mantuvo el ritmo ofensivo de los Sultanes durante todo el juego. También sobresalieron Ramiro Peña, Josh Lester y el relevo final que sostuvo la ventaja en los momentos decisivos.

¿Qué sigue para Sultanes en la serie?

Con este resultado, Monterrey buscará asegurar la serie en el segundo juego programado, donde intentará mantener el impulso ofensivo mostrado en su debut de temporada y consolidar su inicio en carretera dentro de la campaña 2026.

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