Grieta de 200 metros alarma en ejido Tierras Prietas de Arteaga

En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado se prepara la elaboración de dictámenes técnicos y estudios geológicos.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga atendió un reporte ciudadano sobre la presencia de una grieta en un camino vecinal del ejido Tierras Prietas, donde localizaron una fractura en suelo natural de aproximadamente 200 metros de longitud.

De acuerdo con las autoridades, la grieta podría estar relacionada con la saturación del terreno ocasionada por las recientes lluvias registradas en la región.

Tras una evaluación realizada en el sitio, se determinó que el fenómeno se encuentra a cerca de un kilómetro de las viviendas más cercanas, por lo que actualmente no representa riesgo para la población ni para la infraestructura habitacional.

Como medida preventiva, debido a que se trata de una vía de uso comunitario, se restringió el tránsito vehicular y peatonal en la zona afectada, además de colocarse señalización y delimitación para evitar incidentes.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que se mantiene coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado para la elaboración de los dictámenes técnicos y estudios geológicos correspondientes, con el objetivo de determinar las causas de la fractura y evaluar la estabilidad del terreno.

Las autoridades señalaron que el área permanecerá bajo monitoreo constante, especialmente durante y después de las lluvias, a fin de detectar cualquier cambio en las condiciones del terreno y dar seguimiento oportuno a las recomendaciones de las instancias especializadas.