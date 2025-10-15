Cerrar X
16421915_0fc9065af0
Internacional

Avión del secretario de Defensa de EU aterriza por grieta

Un avión que transportaba a Pete Hegseth, realizó este miércoles un aterrizaje no programado en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas

  • 15
  • Octubre
    2025

Un avión que transportaba al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó este miércoles un aterrizaje no programado en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas, informó el Pentágono.

"El avión aterrizó siguiendo los procedimientos estándar y todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, están a salvo", indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X.

Hegseth regresaba de un breve viaje a Bruselas. Este incidente se suma a otros casos previos en los que aviones militares estadounidenses que transportaban a funcionarios de alto rango han presentado problemas mecánicos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T115727_008_a08aea2d43
Seguirá cerrado Gobierno de EU tras décimo desacuerdo del Senado
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T115200_095_2ed1db1032
Trump se reunirá con Putin para fin de guerra con Ucrania
frontera_multa_04d8d764c4
Multará EUA con US$5,000 a quienes crucen ilegalmente
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T152707_133_ca1eb26b7b
Cae “El Pato”, presunto líder del crimen organizado en Chihuahua
EH_UNA_FOTO_a2e37058ca
Yalitza Aparicio regresa al cine con 'En la quietud de la noche'
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T151754_434_1978996cad
Reciben minutas sobre Código de Fiscal y Ley Federal de Derechos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×