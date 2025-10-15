Avión del secretario de Defensa de EU aterriza por grieta

Un avión que transportaba al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó este miércoles un aterrizaje no programado en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas, informó el Pentágono.

"El avión aterrizó siguiendo los procedimientos estándar y todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, están a salvo", indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X.

Hegseth regresaba de un breve viaje a Bruselas. Este incidente se suma a otros casos previos en los que aviones militares estadounidenses que transportaban a funcionarios de alto rango han presentado problemas mecánicos.

