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Coahuila

Habrá seguridad para conciertos, deportes y elección en Coahuila

Díaz González manifestó que todo se encuentra listo para que los ciudadanos acudan a emitir su voto en un entorno de paz y orden.

  • 01
  • Junio
    2026

En Saltillo y todo Coahuila hay condiciones para seguridad y paz en eventos deportivos, conciertos y la elección del próximo domingo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que tanto la capital coahuilense como el resto de los municipios del estado cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la población durante eventos masivos y actividades públicas.

Como ejemplo, destacó la realización de la carrera 21K el pasado fin de semana, la cual se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y con una amplia participación ciudadana.

El edil señaló que en Saltillo es común observar a las familias disfrutando de competencias deportivas, conciertos y diversas actividades en espacios públicos sin mayores preocupaciones, situación que, afirmó, contrasta con la realidad que enfrentan otras regiones del país.

Recordó que recientemente estuvo en Cuernavaca, donde le llamó la atención que las calles lucieran prácticamente vacías desde temprana hora de la noche debido a la percepción de inseguridad entre la población.

Respecto a la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio, Díaz González manifestó que todo se encuentra listo para que los ciudadanos acudan a emitir su voto en un entorno de paz y orden. Reconoció que siempre existe el riesgo de que algunas personas intenten generar conflictos o intimidar a los participantes, sin embargo, sostuvo que Coahuila mantiene condiciones privilegiadas de seguridad, las cuales permitieron que los candidatos desarrollaran sus actividades de campaña sin contratiempos y garantizarán que los votantes puedan acudir a las urnas con tranquilidad y sin presiones.


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