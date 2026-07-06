Dan a conocer programa del Novenario del Santo Cristo

El novenario comenzará formalmente el 28 de julio y concluirá el 5 de agosto, periodo durante el cual habrá celebraciones religiosas, rosarios y peregrinaciones

La Diócesis de Saltillo dio a conocer el programa del Novenario 2026 del Santo Cristo de la Capilla, que se desarrollará del 28 de julio al 5 de agosto, con una agenda que incluye peregrinaciones, conferencias, conciertos, recorridos, videomapping y celebraciones religiosas abiertas a toda la comunidad.

Las actividades iniciarán desde el 12 de julio con la tradicional Matlachinada 449 “Pasos de fe, raíces de identidad”, mientras que del 20 al 23 de julio se realizarán conferencias sobre la persecución y el movimiento cristero, además del concierto de campanas “El Canto de las Torres”, testimonios y funciones de videomapping en la Catedral de Santiago Apóstol.

Del 23 al 26 de julio también se llevará a cabo la Peregrinación de las Reliquias de los Mártires, procedentes de Nueva Tlaxcala, como parte de la preparación espiritual para la fiesta patronal.

Uno de los eventos principales será el 27 de julio, cuando se realice el descenso de la imagen del Santo Cristo desde su altar para acercarla a la veneración de los fieles, además de un festival musical y una vigilia de adoración nocturna.

El novenario comenzará formalmente el 28 de julio y concluirá el 5 de agosto, periodo durante el cual habrá celebraciones religiosas, rosarios y peregrinaciones diarias para obtener indulgencias, partiendo desde la Plaza Nueva Tlaxcala.

La fiesta patronal se celebrará el 6 de agosto, con misas durante todo el día, rosario, hora santa y la clausura oficial de los festejos por la noche.

Como parte del programa cultural, también se realizarán recorridos místicos por la Catedral los días 18, 19, 20, 27 y 28 de agosto, un Rosario Operístico el 26 de agosto y el evento “Santo Cristo en México, Fiesta Mexicana” el 3 de septiembre, con la participación de la Ópera de Coahuila.

Las actividades son organizadas por la Diócesis de Saltillo, la Catedral de Santiago Apóstol, el Instituto Municipal de Cultura y el Gobierno Municipal, con el propósito de preservar una de las tradiciones religiosas más importantes de Coahuila y fortalecer la participación de los fieles durante la celebración del Santo Cristo de la Capilla.