Coahuila

Honra Congreso del Estado a Universidad Tecnológica de Coahuila

Diputados rinden homenaje a institución debido al impacto generado en el sector productivo, así como por su excelencia académica y compromiso

  • 09
  • Septiembre
    2025

En el marco del 30 aniversario de la Universidad Tecnológica de Coahuila, este martes el Congreso del Estado de Coahuila rindió un merecido homenaje a esta institución educativa ubicada en el municipio de Ramos Arizpe.

La diputada Edna Dávalos dio lectura a un pronunciamiento mediante el cual recordó la historia de esta institución. Asimismo, expresó que la UTC no solo ha generado un impacto significativo en el sector productivo, sino que también ha impulsado la investigación académica mediante proyectos innovadores apoyados por el Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Coahuila.

Destacó la vinculación estratégica que la universidad mantiene con empresas y organismos, que han permitido implementar programas de educación dual, prácticas profesionales y convenios para fortalecer la competitividad de sus egresados.

“¡Enhorabuena por estos 30 años de excelencia académica, compromiso educativo y liderazgo tecnológico!” destacó la diputada Edna Dávalos en el pronunciamiento.

Posteriormente, las y los diputados entregaron una placa conmemorativa a los integrantes de la institución que estuvieron presentes en la ceremonia.


