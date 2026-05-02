La Fórmula 1 honra a Alex Zanardi con emotivo minuto de silencio

La parrilla completa de la Fórmula 1 guardó este sábado un solemne minuto de silencio antes de la carrera sprint del Gran Premio de Miami, en homenaje a Alex Zanardi, fallecido el viernes a los 59 años.

Pilotos, ingenieros, mecánicos, directivos y miembros de todas las escuderías se reunieron en uno de los momentos más emotivos del fin de semana para despedir a un hombre cuya vida trascendió las pistas y se convirtió en símbolo universal de resiliencia.

De piloto de F1 a ícono de superación

Zanardi compitió en 44 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1991 y 1994, además de una temporada en 1999, defendiendo los colores de Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

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Aunque su paso por la máxima categoría dejó destellos de talento, fue en la CART estadounidense donde alcanzó gran notoriedad, coronándose campeón y consolidando su nombre en el automovilismo internacional.

Un legado que va más allá del deporte

La ovación silenciosa en Miami no solo reconoció a un piloto, sino a un ejemplo de voluntad inquebrantable.

Zanardi se convirtió en una figura admirada por generaciones de deportistas por demostrar que la tragedia no define el destino, sino la forma en que se enfrenta.

En una categoría acostumbrada a la velocidad, el riesgo y la gloria, el homenaje en Miami fue también una pausa para reconocer el profundo impacto humano de uno de sus excompetidores más admirados.

Alex Zanardi dejó de estar físicamente en la parrilla, pero su historia de coraje, reinvención y esperanza seguirá siendo una referencia imborrable dentro y fuera del automovilismo.

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