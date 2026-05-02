Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
b5548290_4618_11f1_bd52_e755d604ece4_6c3154eca6
Deportes

La Fórmula 1 honra a Alex Zanardi con emotivo minuto de silencio

En Miami rindieron homenaje al expiloto y campeón paralímpico, recordando a una de las figuras más inspiradoras en la historia del automovilismo mundial.

  • 02
  • Mayo
    2026

La parrilla completa de la Fórmula 1 guardó este sábado un solemne minuto de silencio antes de la carrera sprint del Gran Premio de Miami, en homenaje a Alex Zanardi, fallecido el viernes a los 59 años.

Pilotos, ingenieros, mecánicos, directivos y miembros de todas las escuderías se reunieron en uno de los momentos más emotivos del fin de semana para despedir a un hombre cuya vida trascendió las pistas y se convirtió en símbolo universal de resiliencia.

HHU13C9X0AA61Sk.jfif

De piloto de F1 a ícono de superación

Zanardi compitió en 44 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1991 y 1994, además de una temporada en 1999, defendiendo los colores de Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

Lee aquí la nota completa: El medallista paralímpico, Alex Zanardi muere a los 59 años

Aunque su paso por la máxima categoría dejó destellos de talento, fue en la CART estadounidense donde alcanzó gran notoriedad, coronándose campeón y consolidando su nombre en el automovilismo internacional.

8d8b7b43c5cb49d4dd21eac51f1ac9a2ac052365w.jpg

Un legado que va más allá del deporte

La ovación silenciosa en Miami no solo reconoció a un piloto, sino a un ejemplo de voluntad inquebrantable.

Zanardi se convirtió en una figura admirada por generaciones de deportistas por demostrar que la tragedia no define el destino, sino la forma en que se enfrenta.

En una categoría acostumbrada a la velocidad, el riesgo y la gloria, el homenaje en Miami fue también una pausa para reconocer el profundo impacto humano de uno de sus excompetidores más admirados.

Alex Zanardi dejó de estar físicamente en la parrilla, pero su historia de coraje, reinvención y esperanza seguirá siendo una referencia imborrable dentro y fuera del automovilismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_20_7b38788098
El medallista paralímpico, Alex Zanardi muere a los 59 años
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_770373555c
Aprovecha el fin de semana largo con esta guía
EH_DOS_FOTOS_2026_04_28_T103508_946_f25ec48d90
Ariana Grande florece con ‘petal’, su octavo álbum de estudio
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_03_T165258_223_0a425e565a
Vinculan a 9 de ‘Los Petrofactureros’ por red de lavado
inter_de_milan_2aa5d1589b
Inter de Milán conquista la Serie A tras triunfo ante Parma
Whats_App_Image_2026_05_03_at_3_41_53_PM_6fa2a731a2
Hombre muere tras ataque de abejas en el municipio de Marín
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad
×