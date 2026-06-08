Huye conductor tras volcadura cerca de terminal aérea de Coahuila

Un automóvil terminó volcado y provocó daños en el perímetro del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe luego de un accidente registrado en la colonia Haciendas, en Ramos Arizpe, donde el conductor huyó antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió sobre la calle Hacienda de Querendaro, a un costado de la terminal aérea, donde elementos de rescate y atención de emergencias acudieron tras recibir el reporte de una volcadura.

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron un vehículo Chevrolet Cavalier color azul recostado sobre su costado izquierdo, además de daños en la malla metálica perimetral del aeropuerto, la cual fue derribada durante el accidente.

Sin embargo, en la escena no se encontraron personas lesionadas ni ocupantes del automóvil.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, quienes observaron el accidente señalaron que los tripulantes abandonaron la unidad y se retiraron antes de la llegada de las autoridades.

Las corporaciones de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y localizar al propietario o conductor del vehículo involucrado.

El accidente únicamente dejó daños materiales tanto en la unidad como en la infraestructura perimetral del aeropuerto, sin que se reportaran afectaciones a las operaciones de la terminal aérea.

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