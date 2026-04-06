Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
francisco_villa_dece3e4b29
Tamaulipas

Conductor huye tras provocar destrozos en avenida Francisco Villa

Autoridades correspondientes implementaron un operativo para dar con el responsable, a fin de que responda por los daños ocasionados.

  • 06
  • Abril
    2026

Un conductor protagonizó un fuerte accidente la madrugada del lunes en Matamoros, luego de circular presuntamente a exceso de velocidad y causar daños materiales en la avenida Francisco Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, un vehículo tipo Jeep, se impactó contra varios automóviles estacionados sobre dicha vialidad, poco antes de llegar a la avenida Roberto Guerra.

¿Qué daños dejó el percance?

El percance no solo dejó vehículos dañados, sino también la caída de postes, lo que generó afectaciones en el suministro eléctrico en ese sector de la ciudad.

Tras el impacto, el conductor abandonó la unidad en el lugar y se dio a la fuga, dejando cuantiosos daños materiales.

¿Qué acciones implementaron las autoridades?

Autoridades correspondientes implementaron un operativo para dar con el responsable, a fin de que responda por los daños ocasionados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

diocesis_matamoros_reynosa_albergara_congreso_misericordia_f3f50eb59a
Diócesis de Matamoros-Reynosa albergará el Congreso Misericordia
francia_tren_choque_ed2a2a7ddb
Muere maquinista tras choque de tren con camión en Francia
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_24_6dd81230d2
Conductor causa destrozos en pleno centro de Tampico
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_80_a297159d31
Rechaza Brad Pitt retraso en juicio contra Angelina Jolie
HFVBW_Cb_Xw_A_Atat3_aac5a377ca
Bayern vence al Real Madrid y quiere venganza en Champions
fuentes_asegura_que_habra_acuerdo_eua_iran_ultimatum_8d66269600
Fuentes aseguran que habrá un acuerdo EUA-Irán previo a ultimátum
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×