Implementarán estrategia para responder más rápido a los apagones

El Gobierno de Ramos Arizpe y la CFE pusieron en marcha una estrategia conjunta para reducir los apagones y agilizar la atención de fallas eléctricas

Con el objetivo de disminuir las afectaciones provocadas por los constantes apagones, el Gobierno de Ramos Arizpe y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pusieron en marcha una estrategia de coordinación que permitirá atender con mayor rapidez las fallas eléctricas y acelerar proyectos para reforzar la infraestructura del municipio.

Los acuerdos fueron establecidos durante una reunión entre el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el superintendente de la CFE, Roberto Velázquez, en la que también se analizaron las interrupciones del suministro eléctrico registradas en las últimas semanas y sus efectos en colonias, empresas y servicios públicos.

Uno de los principales compromisos consiste en establecer un canal de comunicación directo entre el municipio y la paraestatal para atender de manera inmediata los reportes de fallas eléctricas, sin depender únicamente de los canales tradicionales de atención.

“Queremos trabajar de la mano con la Comisión Federal de Electricidad para atender los apagones de manera inmediata y, sobre todo, encontrar soluciones de fondo que permitan reducir este tipo de situaciones que afectan a las familias, a los comercios y a la industria”, señaló el alcalde.

Durante el encuentro también se dio seguimiento al proyecto para ampliar la red eléctrica en la colonia Urbivilla, donde se gestionarán recursos en coordinación con la CFE para incrementar la capacidad del sistema y mejorar el servicio a los habitantes.

De acuerdo con la información presentada por la CFE, las interrupciones registradas recientemente obedecen principalmente al incremento en la demanda de electricidad provocado por las altas temperaturas y el crecimiento del consumo en la ciudad.

Asimismo, autoridades municipales y de la paraestatal analizaron alternativas para reducir el impacto que tienen los cortes de energía en la operación de los pozos de agua potable, con el fin de evitar interrupciones prolongadas en el abastecimiento del servicio a la población.