Coahuila

Impulsa diputada nuevas reformas para proteger a mujeres

La legisladora presentó propuestas surgidas de mesas con colectivos y expertas; confía en que se aprobarán este periodo al contar con respaldo de las bancadas

  • 08
  • Diciembre
    2025

La diputada Guadalupe Oyervides informó que presentó tres nuevas iniciativas, dos de ellas enfocadas en reforzar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Explicó que estas propuestas surgieron de las mesas de trabajo impulsadas por la Junta de Gobierno, encabezada por la diputada Luz Elena Morales, en las que participaron colectivos, instituciones educativas y mujeres de distintas regiones. Señaló que con este paquete legislativo se avanza en la homologación de normas y en la atención a demandas planteadas por mujeres en todo el estado.

¿Qué iniciativas presentó Guadalupe Oyervides?

Oyervides destacó que sus iniciativas ya fueron turnadas a las comisiones correspondientes, donde continuará su análisis. Las propuestas buscan fortalecer el marco jurídico en materia de prevención, atención y protección contra la violencia de género, derivadas de necesidades expuestas en los encuentros organizados por la Junta de Gobierno.

¿Qué respaldo político tienen las reformas en favor de mujeres?

La legisladora dijo confiar en que las iniciativas podrán ser aprobadas durante el actual periodo legislativo, ya que desde el pleno todas las bancadas manifestaron su respaldo. Subrayó que existe consenso entre Morena, Verde, PT y demás fuerzas políticas para seguir fortaleciendo las leyes de protección a mujeres. También reiteró que los trabajos legislativos continuarán hasta concluir las actividades previstas para diciembre.


