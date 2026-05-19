GM impulsa nueva ola de inversiones en Coahuila con expansión

La expansión anunciada por General Motors en Ramos Arizpe se convirtió en una nueva señal del peso industrial que mantiene Coahuila a nivel nacional, en medio de un escenario económico marcado por incertidumbre comercial, aranceles y desaceleración en inversiones para otras regiones del país.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la armadora confirmó nuevas inversiones para su complejo en Coahuila, donde comenzará el ensamble de nuevos modelos destinados al mercado nacional, lo que representará más empleos y crecimiento para la Región Sureste.

El mandatario señaló que, pese a las complicaciones económicas registradas durante 2025 y 2026 por tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, Coahuila continúa captando una parte importante de las inversiones que llegan al país.

Indicó que, en lo que va de la actual administración estatal, alrededor de 170 empresas han concretado inversiones en Coahuila por más de 160 mil millones de pesos, generando aproximadamente 70 mil nuevos empleos.

Además, reveló que únicamente durante este año ya se contabilizan cerca de 20 nuevas inversiones en distintas regiones del estado, las cuales representan alrededor de 10 mil millones de pesos y proyectan la generación de entre 6 mil y 7 mil nuevos empleos conforme entren en operación.

Jiménez subrayó que tan solo durante abril Coahuila se ubicó en el segundo lugar nacional en generación de empleo formal, con más de 12 mil 500 nuevas plazas registradas ante el IMSS.

Atribuyó estos resultados a factores como estabilidad laboral, seguridad, estado de derecho, mano de obra calificada e infraestructura industrial, condiciones que —afirmó— siguen posicionando a Coahuila como uno de los destinos más atractivos para empresas nacionales y extranjeras.

Sobre el anuncio de General Motors, recordó que la empresa encontró en Ramos Arizpe condiciones favorables para seguir creciendo, particularmente por la seguridad y la capacidad técnica de la región automotriz de Coahuila.

El gobernador añadió que actualmente el estado también avanza en la diversificación de inversiones con la llegada de empresas vinculadas a sectores eléctricos, tecnológicos y manufactureros, además de proyectos relacionados con energía y comercio internacional.

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