Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_06_10_at_9_16_03_PM_47cb579848
Coahuila

GM impulsa nueva ola de inversiones en Coahuila con expansión

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la armadora confirmó nuevas inversiones para su complejo en Ramos Arizpe

  • 19
  • Mayo
    2026

La expansión anunciada por General Motors en Ramos Arizpe se convirtió en una nueva señal del peso industrial que mantiene Coahuila a nivel nacional, en medio de un escenario económico marcado por incertidumbre comercial, aranceles y desaceleración en inversiones para otras regiones del país.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la armadora confirmó nuevas inversiones para su complejo en Coahuila, donde comenzará el ensamble de nuevos modelos destinados al mercado nacional, lo que representará más empleos y crecimiento para la Región Sureste.

El mandatario señaló que, pese a las complicaciones económicas registradas durante 2025 y 2026 por tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, Coahuila continúa captando una parte importante de las inversiones que llegan al país.

Indicó que, en lo que va de la actual administración estatal, alrededor de 170 empresas han concretado inversiones en Coahuila por más de 160 mil millones de pesos, generando aproximadamente 70 mil nuevos empleos.

Además, reveló que únicamente durante este año ya se contabilizan cerca de 20 nuevas inversiones en distintas regiones del estado, las cuales representan alrededor de 10 mil millones de pesos y proyectan la generación de entre 6 mil y 7 mil nuevos empleos conforme entren en operación.

Jiménez subrayó que tan solo durante abril Coahuila se ubicó en el segundo lugar nacional en generación de empleo formal, con más de 12 mil 500 nuevas plazas registradas ante el IMSS.

Atribuyó estos resultados a factores como estabilidad laboral, seguridad, estado de derecho, mano de obra calificada e infraestructura industrial, condiciones que —afirmó— siguen posicionando a Coahuila como uno de los destinos más atractivos para empresas nacionales y extranjeras.

Sobre el anuncio de General Motors, recordó que la empresa encontró en Ramos Arizpe condiciones favorables para seguir creciendo, particularmente por la seguridad y la capacidad técnica de la región automotriz de Coahuila.

El gobernador añadió que actualmente el estado también avanza en la diversificación de inversiones con la llegada de empresas vinculadas a sectores eléctricos, tecnológicos y manufactureros, además de proyectos relacionados con energía y comercio internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_19_at_8_17_07_PM_2c815d25f9
Incendio forestal consume 13 hectáreas en General Cepeda
escena_rick_y_morty_7a21f8c885
Confirman película de 'Rick y Morty'; Jacob Hair será el director
Whats_App_Image_2026_05_19_at_4_58_29_PM_5cd9b71203
Nueva apuesta de GM abre puerta a más empleos en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

H_Is_X8_Md_XMA_Ae_R1_a5ee9d8df3
Prepara nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ ambientado en Texas
EH_UNA_FOTO_2026_05_20_T082751_316_b8e57b712d
Rubio ofrece ayuda a Cuba en un comunicado en español
cae_alcalde_atlatlahucan_operativo_enjambre_dea2ce3e5a
Cae alcalde de Atlatlahucan por Operativo Enjambre en Morelos
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×