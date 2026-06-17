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Coahuila

Impulsan en Saltillo capacitación en IA para PyMes

La iniciativa se desarrolla en conjunto con Canacintra Coahuila Sureste y contará con la colaboración académica de la Universidad de Stanford

  • 17
  • Junio
    2026

Con el objetivo de modernizar al sector productivo local y fortalecer su capacidad de competir en nuevos mercados, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha un programa especializado para acercar herramientas de inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con Canacintra Coahuila Sureste y contará con la colaboración académica de la Universidad de Stanford.

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Durante el arranque del proyecto, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de preparar a las empresas ante los cambios tecnológicos que están transformando la economía mundial.

 El programa busca que los negocios participantes incorporen soluciones innovadoras que les permitan mejorar procesos, incrementar su productividad y detectar nuevas oportunidades de crecimiento mediante el uso de tecnologías emergentes.

Javier Díaz

Autoridades municipales y representantes empresariales señalaron que en esta primera etapa serán capacitados 250 líderes y estrategas de distintas organizaciones.

Además, se contempla una segunda fase en la que Saltillo podría convertirse en un referente regional para la implementación de inteligencia artificial en las PyMES, fortaleciendo así la competitividad de las empresas locales frente a los desafíos del mercado global.

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