Impulsan reforestación y mejoramiento urbano en Saltillo

Como parte de una estrategia para fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana de la ciudad, el Ayuntamiento de Saltillo llevó a cabo jornadas de reforestación, limpieza y rehabilitación en diversos puntos de la capital coahuilense.

Estas acciones fueron impulsadas por el alcalde Javier Díaz González con el objetivo de generar espacios más seguros, saludables y agradables para las familias.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la plantación de 250 árboles y especies ornamentales en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila.

La jornada contó con la participación de organizaciones civiles y cerca de 300 estudiantes de nivel secundaria, quienes colaboraron en las labores de reforestación para contribuir al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de la infraestructura verde de la ciudad.

De manera simultánea, brigadas municipales realizaron trabajos de reforestación en una plaza de la colonia Satélite Sur, además de efectuar labores de limpieza profunda en la colonia Morelos y rehabilitar banquetas en Colinas del Sur.

Asimismo, el Gobierno Municipal mantiene programas permanentes de riego y conservación en distintos bulevares y avenidas para asegurar el desarrollo adecuado del arbolado y preservar las áreas verdes en beneficio de la comunidad.





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