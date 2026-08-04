IMSS responde ante denuncia de mujer tirada afuera de Urgencias

El IMSS reiteró nuevamente su compromiso de brindar atención oportuna, de calidad y con trato digno a todos los derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social respondió a la denuncia difundida en redes sociales y en diversos medios sobre una mujer que fue captada recostada en el exterior del área de Urgencias de la Clínica 2 en Saltillo.

La institución aseguró que la paciente sí recibió atención médica y presentó un video con el testimonio de la propia mujer, quien afirmó estar conforme con el servicio recibido y desmintió la versión que circuló en internet.

De acuerdo con la representación del IMSS, la paciente acudió al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 por un fuerte dolor abdominal, fue valorada en Urgencias y posteriormente canalizada a Consulta Externa de Medicina Familiar, donde recibió diagnóstico, tratamiento y la receta correspondiente.

Tras acudir a la farmacia para surtir sus medicamentos, se dirigió hacia la salida para comprar una botella de agua, momento en el que sufrió un desmayo.

El Instituto explicó que ese instante fue grabado por un testigo sin autorización de la paciente y posteriormente difundido en redes sociales con una descripción que, según la institución, no corresponde a lo ocurrido.

Finalmente, el IMSS reiteró su compromiso de brindar atención oportuna, de calidad y con trato digno a los derechohabientes, al tiempo que presentó el testimonio en video de la paciente como parte del esclarecimiento de los hechos.