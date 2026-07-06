Paciente denuncia falta de atención en Clínica 39 del IMSS

Según le habrían comentado, existiría el temor de acudir a trabajar o atender pacientes debido a posibles represalias relacionadas con el sindicato

La derechohabiente María San Juan Rodríguez denunció una serie de irregularidades en la Clínica Número 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde asegura que no recibió atención médica, además de enfrentar la falta de medicamentos y una presunta situación de presión hacia el personal.

Acusa falta de atención médica y desabasto de medicamentos

De acuerdo con su testimonio, acudió en un primer momento a la clínica, pero le indicaron que regresara más tarde. Sin embargo, al volver alrededor de la una de la tarde, nuevamente le negaron el servicio bajo el argumento de que no había asistentes y que los doctores no estaban atendiendo.

“Me dijeron que no me podían resolver nada, que viniera otro día, que tenía que volver a sacar la hoja y regresar otra vez”, relató, señalando además el desgaste económico que esto le genera, ya que debe pagar traslados constantes en taxi.

La denunciante también señaló que dentro de la clínica las condiciones son complicadas, pues no hay aire acondicionado y tanto pacientes como personal permanecen en medio de altas temperaturas. Asimismo, aseguró que hay desabasto de medicamentos, mencionando específicamente la prednisona, la cual necesita y no está disponible en la institución.

Agregó que la situación también afecta a su esposo, quien requiere tratamiento tras haber sufrido un accidente, pero tampoco cuenta con los medicamentos necesarios. Indicó que, al revisar precios por su cuenta, encontró que uno de los fármacos alcanza un costo cercano a los 1,940 pesos, lo que representa un gasto difícil de cubrir.

Señala presunta presión hacia el personal de la clínica

En su testimonio, también hizo referencia a una presunta problemática interna, donde personal médico y asistentes estarían bajo presión para no brindar atención. Según le habrían comentado, existiría el temor de acudir a trabajar o atender pacientes debido a posibles represalias relacionadas con el sindicato.

Finalmente, señaló que la clínica se encuentra prácticamente sin actividad, con más personas esperando afuera que siendo atendidas en el interior, y que la situación podría prolongarse hasta la próxima semana.

Hasta el momento, autoridades del IMSS no han emitido un posicionamiento oficial respecto a esta situación.