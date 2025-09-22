Incendio consume caja de tráiler con carga de limón y piña

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes consumió la caja cerrada de un tráiler cargado con limón y piña en el kilómetro 39+600 del libramiento Nor-Poniente en Ramos Arizpe, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana cuando, de acuerdo con el conductor de la unidad, el fuego inició en las llantas delanteras de la caja, presuntamente debido a que las balatas de una de las ruedas quedaron pegadas.

El chofer, identificado como Jaime Iván Domínguez Camacho, de 28 años y con domicilio en la colonia Real del Valle, en Colima, logró desenganchar el tractor, lo que evitó que sufriera daños.

La unidad pertenece a la empresa Transportes Río Logística.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros puntos.

Las autoridades confirmaron que, aunque la carga resultó afectada, no hubo personas heridas y se descartaron riesgos mayores para la circulación en la zona.

