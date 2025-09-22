Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T121459_039_5ae8163870
Coahuila

Incendio consume caja de tráiler con carga de limón y piña

Esto se registró en el libramiento Nor-Poniente durante las primeras horas del día, cuando una de las llantas comenzó a incendiarse

  • 22
  • Septiembre
    2025

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes consumió la caja cerrada de un tráiler cargado con limón y piña en el kilómetro 39+600 del libramiento Nor-Poniente en Ramos Arizpe, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana cuando, de acuerdo con el conductor de la unidad, el fuego inició en las llantas delanteras de la caja, presuntamente debido a que las balatas de una de las ruedas quedaron pegadas.

8ec8f264-748e-4308-a1b8-77f830749eea.jpg

El chofer, identificado como Jaime Iván Domínguez Camacho, de 28 años y con domicilio en la colonia Real del Valle, en Colima, logró desenganchar el tractor, lo que evitó que sufriera daños. 

La unidad pertenece a la empresa Transportes Río Logística.

411e86aa-935e-49b1-81fd-9500b23c91e3.jpg

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros puntos.

Las autoridades confirmaron que, aunque la carga resultó afectada, no hubo personas heridas y se descartaron riesgos mayores para la circulación en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_39_6076d388a5
Armadora de motocicletas busca instalarse en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T130018_354_4976bbddd0
Entregan 585 paquetes de tinacos en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T095034_274_6453af765e
Supervisa avances de C2 en Ramos Arizpe; operarán con 360 cámaras
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_22_220530_df5e13a47e
Pronóstico del clima en Monterrey: martes 23 de septiembre
gusano_barrenador_70f53d8b19
Se complica reactivación de envíos de ganado hacia EUA
deportes_globetrotters_2f2cd45109
Los Harlem Globetrotters celebran 100 años con gira en México
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×