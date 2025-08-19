Cerrar X
Coahuila

Incrementan accidentes de menores de edad en motocicleta

El municipio de Parras, exhorta a padres a no permitir que menores usen motos, tras registrarse más de 50 accidentes en el primer semestre del año

  • 19
  • Agosto
    2025

Al considerar que el uso de las motocicletas por parte de menores de edad requiere una plena conciencia de los padres de familia, el comandante Noé Fernández Martínez, Director de Seguridad Pública Municipal en Parras, hizo un llamado a los padres de familia a no permitir el uso de estos vehículos.

Dijo que en el primer semestre del año se registraron más de 50 accidentes, donde los menores de edad eran los que conducían a exceso de velocidad, y esto pone en alerta a las autoridades y a los padres de familia para que actúen en conjunto por el bienestar de las familias.

"Necesitamos el apoyo de los padres; por ello, la recomendación es para ellos, para que eviten prestarles el vehículo antes de que se fracturen, golpeen o sufran mayores consecuencias”, enfatizó.

Informó que continúan con los operativos de concientización a motociclistas, siendo la falta de casco y licencia, así como el exceso de pasaje, las faltas más comunes de los motociclistas, recordando que las multas van desde los $500 pesos hasta los #5 mil.

