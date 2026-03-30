Exhortan medidas para prevenir accidentes en Semana Santa
La Secretaría de Salud señaló que los accidentes se incrementan hasta un 80% durante esta temporada. Sin embargo, afirman que la mayoría se pueden prevenir
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Marzo
2026
Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a extremar medidas preventivas para evitar accidentes.
De acuerdo con la dependencia, los accidentes se incrementan entre un 70 y 80% durante las vacaciones. Sin embargo, nueve de cada 10 se pueden prevenir.
Estas son las recomendaciones brindadas para las diversas actividades
Si van a salir a carretera
- Revisar el automóvil antes de salir.
- Respetar límites de velocidad y señales de tránsito.
- Usar cinturón de seguridad todos los ocupantes.
- En trayectos largos, tomar descansos.
- No distraerse con el celular.
- Evitar comer mientras se conduce.
- Si viajan menores, deben ir en asientos especiales según peso y edad.
Si van a acudir a playas o albercas
- No perder de vista a niñas y niños.
- Asegurarse de que usen flotadores o salvavidas al ingresar al agua.
- Evitar correr o empujar.
- Enseñar lo básico de natación.
Si van a presas o ríos
- Respetar los reglamentos del lugar.
- Evitar nadar en presas, ríos y lagos.
- No introducir envases al agua.
- No ingerir bebidas alcohólicas dentro de albercas o cuerpos de agua.
- Usar bloqueador solar.
Para prevenir ahogamientos en casa
- No perder de vista a niñas y niños.
- No dejar botes de agua cerca de ellos.
- Estar al pendiente, incluso con poca cantidad de agua.
Si van a paseos turísticos en la entidad
- Usar protector solar.
- Avisar a la familia dónde se encontrarán.
- Tomar agua simple e hidratarse con electrólitos.
- Evitar correr o empujar para prevenir caídas.
- Respetar reglamentos de los lugares visitados.
Si van a practicar senderismo
- Revisar el pronóstico del tiempo antes de salir.
- Avisar a familiares qué lugares visitarán.
- Acudir en grupo.
- Si no se conoce la ruta, ir con guía.
- Llevar celular con pila cargada y batería extra.
- No encender fogatas para evitar incendios.
- Seguir recomendaciones de Protección Civil.
- Llevar suficiente alimento.
- Llevar botiquín de primeros auxilios.
- Usar protector solar.
- Usar ropa fluorescente.
En caso de estar en casa
- No dejar solos a niñas y niños en lugares altos.
- No dejar productos tóxicos o medicamentos al alcance.
- Colocar protectores plásticos en contactos eléctricos.
- Al cocinar, usar las parrillas traseras de la estufa.
- Evitar cargar a niñas y niños mientras se preparan alimentos.
La dependencia sanitaria también exhortó a la ciudadanía a revisar y completar esquemas de vacunación antes de salir de vacaciones.
Con el objetivo de orientar a la comunidad, se instalarán módulos informativos en la Central de Autobuses y parajes turísticos.
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