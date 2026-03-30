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Nuevo León

Exhortan medidas para prevenir accidentes en Semana Santa

La Secretaría de Salud señaló que los accidentes se incrementan hasta un 80% durante esta temporada. Sin embargo, afirman que la mayoría se pueden prevenir

  • 30
  • Marzo
    2026

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a extremar medidas preventivas para evitar accidentes.

De acuerdo con la dependencia, los accidentes se incrementan entre un 70 y 80%  durante las vacaciones. Sin embargo, nueve de cada 10 se pueden prevenir.

Estas son las recomendaciones brindadas para las diversas actividades

Si van a salir a carretera

  • Revisar el automóvil antes de salir.
  • Respetar límites de velocidad y señales de tránsito.
  • Usar cinturón de seguridad todos los ocupantes.
  • En trayectos largos, tomar descansos.
  • No distraerse con el celular.
  • Evitar comer mientras se conduce.
  • Si viajan menores, deben ir en asientos especiales según peso y edad.

Si van a acudir a playas o albercas

  • No perder de vista a niñas y niños.
  • Asegurarse de que usen flotadores o salvavidas al ingresar al agua.
  • Evitar correr o empujar.
  • Enseñar lo básico de natación.

Si van a presas o ríos

  • Respetar los reglamentos del lugar.
  • Evitar nadar en presas, ríos y lagos.
  • No introducir envases al agua.
  • No ingerir bebidas alcohólicas dentro de albercas o cuerpos de agua.
  • Usar bloqueador solar.

Para prevenir ahogamientos en casa

  • No perder de vista a niñas y niños.
  • No dejar botes de agua cerca de ellos.
  • Estar al pendiente, incluso con poca cantidad de agua.

Si van a paseos turísticos en la entidad

  • Usar protector solar.
  • Avisar a la familia dónde se encontrarán.
  • Tomar agua simple e hidratarse con electrólitos.
  • Evitar correr o empujar para prevenir caídas.
  • Respetar reglamentos de los lugares visitados.

Si van a practicar senderismo

  • Revisar el pronóstico del tiempo antes de salir.
  • Avisar a familiares qué lugares visitarán.
  • Acudir en grupo.
  • Si no se conoce la ruta, ir con guía.
  • Llevar celular con pila cargada y batería extra.
  • No encender fogatas para evitar incendios.
  • Seguir recomendaciones de Protección Civil.
  • Llevar suficiente alimento.
  • Llevar botiquín de primeros auxilios.
  • Usar protector solar.
  • Usar ropa fluorescente.

En caso de estar en casa

  • No dejar solos a niñas y niños en lugares altos.
  • No dejar productos tóxicos o medicamentos al alcance.
  • Colocar protectores plásticos en contactos eléctricos.
  • Al cocinar, usar las parrillas traseras de la estufa.
  • Evitar cargar a niñas y niños mientras se preparan alimentos.

La dependencia sanitaria también exhortó a la ciudadanía a revisar y completar esquemas de vacunación antes de salir de vacaciones.

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Con el objetivo de orientar a la comunidad, se instalarán módulos informativos en la Central de Autobuses y parajes turísticos.

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