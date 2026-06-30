Inician construcción de plaza pública en La Efigenia

El Municipio de Arteaga invierte más de 1.8 millones de pesos en una plaza pública para el ejido La Efigenia, con juegos, áreas verdes y alumbrado

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Las familias del ejido La Efigenia contarán por primera vez con una plaza pública equipada, luego de que el Gobierno Municipal de Arteaga puso en marcha la construcción de este espacio comunitario con una inversión superior a los 1.8 millones de pesos.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el arranque de la obra y destacó que el proyecto busca dotar a la comunidad de un lugar seguro y funcional para la convivencia, el esparcimiento y el desarrollo de actividades recreativas.

La nueva plaza contará con juegos infantiles, alumbrado público, andadores peatonales, mobiliario urbano, áreas de descanso, obras complementarias de infraestructura y áreas verdes con arbolado ornamental, beneficiando principalmente a niñas, niños, jóvenes y familias del ejido.

La presidenta municipal señaló que este proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura social en las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante espacios públicos dignos.

Añadió que la obra también responde a la política estatal de recuperación y construcción de espacios de convivencia, con el objetivo de fortalecer el tejido social y fomentar actividades deportivas, recreativas y familiares.

Con el inicio de esta obra, el Gobierno Municipal de Arteaga informó que continuará impulsando proyectos de infraestructura en los ejidos del municipio para ampliar los espacios destinados a la integración comunitaria y la convivencia familiar.