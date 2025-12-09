Podcast
Foto_3_Inicia_Felix_Arratia_obra_de_rehabilitacion_pluvial_en_el_acceso_a_El_Sabinal_f3a55a5c06
Nuevo León

Inician obras de rehabilitación pluvial en El Sabinal

La obra incluye la construcción de un sistema pluvial que conducirá el agua hacia el río Santa Catarina, evitando encharcamientos en la vialidad

  • 09
  • Diciembre
    2025

El presidente municipal de Juárez, Félix Arratia Cruz, anunció el inicio de una obra de rehabilitación pluvial en el acceso a El Sabinal, con una duración de 90 días.

Esta intervención busca resolver problemas históricos de inundaciones y daños viales en la zona, que han afectado el tránsito vehicular y la infraestructura.

Foto 2-Inicia Félix Arratia obra de rehabilitación pluvial en el acceso a El Sabinal.jpeg

La obra incluye la construcción de un sistema pluvial que conducirá el agua hacia el río Santa Catarina, evitando encharcamientos en la vialidad.

Además, se realizarán trabajos de pavimentación y embellecimiento del entorno. La administración municipal reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los juarenses y de mantener un ritmo constante en la obra pública.


Comentarios

Etiquetas:
