Inician obras de rehabilitación pluvial en El Sabinal

El presidente municipal de Juárez, Félix Arratia Cruz, anunció el inicio de una obra de rehabilitación pluvial en el acceso a El Sabinal, con una duración de 90 días.

Esta intervención busca resolver problemas históricos de inundaciones y daños viales en la zona, que han afectado el tránsito vehicular y la infraestructura.

La obra incluye la construcción de un sistema pluvial que conducirá el agua hacia el río Santa Catarina, evitando encharcamientos en la vialidad.

Además, se realizarán trabajos de pavimentación y embellecimiento del entorno. La administración municipal reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los juarenses y de mantener un ritmo constante en la obra pública.

