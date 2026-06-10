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Coahuila

Inician mesas permanentes de diálogo con maestros de Coahuila

Entre las peticiones de carácter estatal, los maestros incluyeron la mejora de la infraestructura educativa para garantizar condiciones seguras para alumnos

  • 10
  • Junio
    2026

Cientos de docentes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se concentraron este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Coahuila para dar inicio a las mesas permanentes de diálogo acordadas con autoridades estatales y federales, en el marco de las demandas relacionadas con la Ley del ISSSTE.

Jorge Padilla, uno de los representantes del movimiento magisterial, informó que entre las principales exigencias se mantiene la abrogación de la Ley del ISSSTE, la modificación del esquema de jubilaciones para que vuelva a basarse en años de servicio y no en la edad de retiro, además de mejoras salariales y en los servicios de salud para los trabajadores de la educación.

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Explicó que, tras una primera reunión celebrada el pasado lunes, se acordó establecer mesas de trabajo permanentes, las cuales comenzaron este miércoles con la participación de representantes sindicales, autoridades educativas estatales y enlaces del Gobierno Federal para analizar tanto las demandas nacionales como los planteamientos específicos de Coahuila.

Maestros exigen infraestructura educativa para garantizar condiciones seguras

Entre las peticiones de carácter estatal, los maestros incluyeron la mejora de la infraestructura educativa, particularmente en escuelas que enfrentan carencias de techumbres, sistemas eléctricos, suministro de agua potable y equipos de aire acondicionado, además de revisiones de Protección Civil a los planteles para garantizar condiciones seguras para alumnos y personal docente.

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Padilla señaló que la movilización fue planteada de manera pacífica y que docentes de distintas regiones del estado acudieron a Saltillo para respaldar las negociaciones, mientras que otras zonas, como La Laguna, analizan desarrollar actividades similares de manera local.

El representante magisterial aseguró que existe disposición al diálogo por parte de las autoridades y confió en que las mesas de trabajo permitan generar avances concretos, tanto en los temas que corresponden al ámbito estatal como en aquellos que deberán canalizarse al Gobierno Federal


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