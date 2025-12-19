Inician juicio penal contra agente del MP Coahuila por cohecho

En un hecho histórico, un agente del Ministerio Público del fuero común que fue suspendido de sus funciones por acusaciones de corrupción, fue ahora consignado ante un juez penal por el delito de cohecho; sin embargo, el exfuncionario público no se presentó en el tribunal, argumentando enfermedad. El juez penal Oscar Cadena reprogramó la audiencia para el domingo a las 10 de la mañana.

La audiencia en contra del exagente del Ministerio Público Abdel “N” en el Distrito Judicial de Monclova fue diferida luego de que su defensa presentara un certificado médico para justificar su inasistencia, lo que generó inconformidad entre víctimas.

Así lo informó Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, quien explicó que el documento médico señalaba una supuesta enfermedad con incapacidad de tres días. Detalló que el togado determinó reprogramar la audiencia para el domingo a las diez de la mañana.

Afirmó que el juzgador dejó en claro que no permitiría simulaciones ni tácticas dilatorias dentro del procedimiento penal en curso contra el ex representante social. El vocero del Foro de Abogados afirmó que la audiencia registró una amplia asistencia de ciudadanos, quienes esperaban que el imputado compareciera ante el juez.

Sostuvo que la sociedad percibió el argumento médico como un pretexto para evitar enfrentar los señalamientos en su contra y retrasar el avance del caso. Explicó que la audiencia fue reprogramada con el objetivo de garantizar la presencia del imputado y salvaguardar los derechos de las víctimas involucradas.

Reyna Adam puntualizó que el proceso continuará incluso mediante modalidad virtual, de ser necesario, para evitar nuevas dilaciones injustificadas. Añadió que existe plena disposición de las víctimas y sus representantes legales para comparecer en las fechas establecidas por la autoridad judicial.

Señalan presuntos cobros ilegales y fabricación de delitos

El vocero del Foro de Abogados reveló que una de las víctimas identificadas es Rosa Elia Morales Torres, quien no es su clienta directa, pero ha compartido su testimonio. De acuerdo con la denuncia, la mujer habría entregado inicialmente 50 mil pesos a través de otro abogado, bajo el argumento de que el dinero sería canalizado al entonces Ministerio Público.

Posteriormente, aseguró que Abdel “N” la citó personalmente y le cobró otros 250 mil pesos con la promesa de ayudar legalmente a su hijo. Supuestamente, reclasificaría el delito imputado al hija de la mujer para que le dieran una sentencia menor. Sin embargo, lejos de obtener beneficios jurídicos, el joven fue sentenciado a varios años de prisión, lo que evidenció un presunto engaño.

Ante esta situación, la mujer acudió a distintas instancias en Saltillo para solicitar justicia y denunciar el presunto despojo de su dinero. Reyna Adam afirmó que apenas se inicia una investigación formal sobre el destino de esos recursos y la posible responsabilidad penal del exfuncionario.

Agregó que existen al menos tres o cuatro personas más que han denunciado situaciones similares, con montos que superan los 250 mil pesos por caso. Indicó que una de las víctimas presentes, está sí, cliente suya, le habría entregado al ex Ministerio Público 280 mil pesos.

El abogado señaló que el patrón de conducta consistía en fabricar delitos de alto impacto para solicitar dinero y, posteriormente, modificar las imputaciones. Esta mecánica, dijo, generaba un perjuicio grave para las familias, ya que lejos de ayudar, empeoraba la situación legal de los imputados.

Anuncian nuevas carpetas de investigación

Miguel Ángel Reyna Adam informó que, pese a la suspensión de la audiencia, el proceso legal continuará sin contratiempos en los próximos días. Precisó que el domingo se buscará llevar a cabo la audiencia reprogramada y que el martes se presentarán testigos ante el Ministerio Público. El objetivo es que se integren nuevas carpetas de investigación en contra del ex funcionario por los presuntos delitos cometidos.

El vocero subrayó que se trata de un caso que involucra a numerosas víctimas y cantidades considerables de dinero, por lo que exige atención prioritaria. Finalmente, aseguró que el Foro de Abogados de Monclova dará seguimiento puntual al proceso para evitar impunidad y garantizar el acceso a la justicia.

