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Coahuila

Instalarán 65 validadores en transporte público de Ramos Arizpe

El esquema de tarifas contempla beneficios para distintos sectores: estudiantes y adultos mayores con tarifa preferencial de 8 pesos

  • 24
  • Abril
    2026

El sistema de cobro electrónico en el transporte público de Ramos Arizpe comenzará a implementarse en las próximas semanas con la instalación de validadores en 65 unidades de rutas locales, como parte del proceso de modernización del servicio.

El director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, informó que esta etapa sigue a la entrega de credenciales para usuarios y será financiada por los propios concesionarios.

Detalló que cada equipo tiene un costo aproximado de 30 mil pesos por unidad, inversión que será cubierta mediante acuerdos con proveedores, incluyendo pagos en parcialidades.

Integración de rutas y uso de tarjetas

Explicó que los validadores permitirán utilizar las tarjetas en distintas rutas, incluyendo la de Arteaga, donde ya opera este sistema, y se prevé que en una siguiente etapa pueda integrarse la ruta Saltillo–Ramos mediante coordinación con el gobierno estatal.

El esquema de tarifas contempla beneficios para distintos sectores: estudiantes y adultos mayores con tarifa preferencial de 8 pesos, mientras que personas con discapacidad motriz tendrán acceso sin costo. Se estima que el sistema beneficiará a alrededor de 7 mil estudiantes, más de 200 adultos mayores y un número adicional de personas con discapacidad.

Compromiso de concesionarios y autoridades

Por su parte, Ernesto Zertuche señaló que los concesionarios mantienen el compromiso de avanzar en la adquisición de los equipos, proceso que se definirá en coordinación con autoridades municipales en próximas reuniones.

Indicó que esta medida forma parte de los acuerdos entre transportistas y el Ayuntamiento para mejorar el servicio y avanzar hacia un sistema más eficiente y ordenado.

La instalación de validadores marca el inicio de una nueva etapa en el transporte urbano del municipio, enfocada en el control del pasaje, la transparencia en ingresos y la integración de tecnologías en la movilidad local.


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