Intervienen bulevar José Musa de León con reductores de velocidad

El bulevar José Musa de León es de las vialidades con mayor carga vehicular en Saltillo y una de las que registra mayor incidencia de accidentes por alcance

Los constantes choques por alcance registrados en el bulevar José Musa de León llevaron al Gobierno Municipal de Saltillo a instalar reductores de velocidad en ambos sentidos de circulación de esta vialidad, donde hace apenas unos días cinco vehículos se vieron involucrados en un accidente múltiple.

La intervención más reciente se realizó en el cuerpo de circulación de sur a norte, metros antes del acceso al fraccionamiento Portales de Aragón, donde los automovilistas ahora deben disminuir la velocidad al aproximarse a este punto de incorporación vehicular.

Previamente, el Municipio había instalado reductores de velocidad en el sentido de norte a sur, antes de la entrada al fraccionamiento Los Reales, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar José María Rodríguez, por lo que actualmente ambos cuerpos de circulación cuentan con este tipo de dispositivos.

El bulevar José Musa de León es una de las vialidades con mayor carga vehicular en Saltillo y, al mismo tiempo, una de las que registra mayor incidencia de accidentes por alcance.

La combinación de altas velocidades, frenados repentinos y la intensa circulación diaria ha provocado que los percances sean recurrentes, principalmente durante las horas pico.

En las últimas semanas se han documentado diversos accidentes sobre esta arteria, entre ellos colisiones múltiples y algunos percances que incluso terminaron con vehículos volcados, lo que ha mantenido la atención sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en la zona.

Con la instalación de los reductores de velocidad, se busca que los conductores disminuyan la velocidad al aproximarse a los accesos de fraccionamientos y zonas de incorporación, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos choques por alcance y mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.