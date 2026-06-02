Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_2619_e1842111dd
Coahuila

Invierte Coahuila 50 mdp contra el gusano barrenador

El estado refuerza cercos sanitarios, control aéreo y programas pecuarios para proteger la ganadería y contener el avance de la plaga

  • 02
  • Junio
    2026

Coahuila ha destinado alrededor de 50 millones de pesos para proteger su actividad ganadera frente al avance del gusano barrenador, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar que el estado mantiene operativos sanitarios permanentes y acciones aéreas de control donde se detectan nuevos casos.

El mandatario señaló que las autoridades han respondido de manera inmediata ante los brotes que han surgido, mediante la implementación de cercos sanitarios y la aplicación de protocolos especializados para evitar la propagación de la plaga.

Explicó que entre las medidas implementadas se encuentra la dispersión aérea de moscas estériles en las zonas afectadas, estrategia que busca interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador y reducir su expansión.

Jiménez Salinas destacó que Coahuila realizó previamente un importante trabajo preventivo para fortalecer su estatus sanitario, considerado uno de los principales activos del sector pecuario estatal.

IMG_2618.jpeg

Indicó que durante el último año se han invertido cerca de 50 millones de pesos en programas de mejoramiento genético, apoyo alimentario para productores y acciones de sanidad animal destinadas a proteger la actividad ganadera.

El gobernador recordó que estos esfuerzos permitieron mejorar las condiciones sanitarias del hato ganadero coahuilense, aunque posteriormente la industria enfrentó el impacto derivado del cierre de la frontera para la exportación de ganado por la situación nacional relacionada con el gusano barrenador.

Aseguró que el Gobierno del Estado continúa trabajando de manera coordinada con autoridades federales y organismos del sector para contener cualquier riesgo sanitario y preservar la competitividad de los productores locales.

Finalmente, reiteró que la ganadería es una actividad estratégica para la economía de Coahuila, por lo que se mantendrán las inversiones y medidas necesarias para proteger al sector frente a las amenazas sanitarias que enfrenta actualmente el país. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
lluvia_paraguas_3d0c46873b
Alertan por lluvias a partir del miércoles en Ramos Arizpe
5f46212c_30ff_4c0b_bebf_72844aff904f_9b4a4662e2
Piden a ciudadanos cuidar parques y denunciar vandalismo
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
nl_fan_fest_presentacion_ade9f11449
Encenderá el fútbol 39 días de fiesta en Nuevo León
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×