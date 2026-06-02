Invierte Coahuila 50 mdp contra el gusano barrenador

Coahuila ha destinado alrededor de 50 millones de pesos para proteger su actividad ganadera frente al avance del gusano barrenador, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar que el estado mantiene operativos sanitarios permanentes y acciones aéreas de control donde se detectan nuevos casos.

El mandatario señaló que las autoridades han respondido de manera inmediata ante los brotes que han surgido, mediante la implementación de cercos sanitarios y la aplicación de protocolos especializados para evitar la propagación de la plaga.

Explicó que entre las medidas implementadas se encuentra la dispersión aérea de moscas estériles en las zonas afectadas, estrategia que busca interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador y reducir su expansión.

Jiménez Salinas destacó que Coahuila realizó previamente un importante trabajo preventivo para fortalecer su estatus sanitario, considerado uno de los principales activos del sector pecuario estatal.

Indicó que durante el último año se han invertido cerca de 50 millones de pesos en programas de mejoramiento genético, apoyo alimentario para productores y acciones de sanidad animal destinadas a proteger la actividad ganadera.

El gobernador recordó que estos esfuerzos permitieron mejorar las condiciones sanitarias del hato ganadero coahuilense, aunque posteriormente la industria enfrentó el impacto derivado del cierre de la frontera para la exportación de ganado por la situación nacional relacionada con el gusano barrenador.

Aseguró que el Gobierno del Estado continúa trabajando de manera coordinada con autoridades federales y organismos del sector para contener cualquier riesgo sanitario y preservar la competitividad de los productores locales.

Finalmente, reiteró que la ganadería es una actividad estratégica para la economía de Coahuila, por lo que se mantendrán las inversiones y medidas necesarias para proteger al sector frente a las amenazas sanitarias que enfrenta actualmente el país.

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