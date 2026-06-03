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Nuevo León

Suman esfuerzos a la iniciativa Todos por un Aire Más Limpio

Sector privado invierte más de $2.8 MMDP para mejorar la calidad del aire en NL, con proyectos enfocados en el control de emisiones y movilidad sostenible

  • 03
  • Junio
    2026

La iniciativa “Todos por un Aire Más Limpio”, impulsada por organismos empresariales en coordinación con autoridades estatales, presentó los resultados alcanzados durante 2025 para mejorar la calidad del aire a través de proyectos de control de emisiones y reforestación. 

Como parte de este esfuerzo, el sector privado destinó durante el año 2025 más de $2.8 mil millones de pesos a proyectos enfocados en el control de emisiones, movilidad sostenible, reforestación y adopción de tecnologías más limpias.

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Los avances reflejan el compromiso de las empresas de Nuevo León con la construcción de soluciones de largo plazo para uno de los principales retos ambientales de la entidad. 

Además de mantener la coordinación con autoridades, la iniciativa acordó ampliar su alcance durante 2026 incorporando nuevos actores y fortaleciendo los mecanismos que permitan medir el impacto de las acciones implementadas.

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RESULTADOS 2025 

$2.8 mil millones invertidos por el sector privado en acciones para mejorar la calidad del aire. 
83% de la inversión destinada al control de polvos y emisiones. 
40 barredoras industriales operando en la zona metropolitana. 
Más de 18 mil kilómetros recorridos en labores de limpieza urbana. 
2,145 equipos renovados por tecnologías más eficientes y sustentables. 
230 mil árboles plantados en más de 835 hectáreas intervenidas. 
25 mil colaboradores beneficiados mediante programas de movilidad sostenible.

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COMPROMISOS 2026 
• Incrementar en 70% los centros de trabajo participantes. 
• Beneficiar a 80% más colaboradores mediante movilidad colectiva. 
• Aumentar en 20% las flotillas verificadas. 


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