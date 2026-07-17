Joven ebria provoca choque y bloquea carriles en Fundadores

Una conductora presuntamente ebria perdió el control de su Jeep en Fundadores, invadió carriles contrarios y provocó un choque con un taxi; no hubo lesionados.

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Una joven que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un accidente durante la madrugada de este miércoles sobre el bulevar Fundadores, en los carriles de Arteaga hacia Saltillo.

Según las autoridades, Alejandra perdió el control de su Jeep Wrangler, impactó los muros de contención y cruzó las ballenas divisorias, por lo que la unidad terminó en los carriles con dirección a Arteaga.

Los bloques de concreto quedaron sobre la vialidad y fueron impactados por un taxi que circulaba por la zona, causando daños materiales en ambas unidades.

Elementos de Tránsito Municipal atendieron el percance, realizaron labores de abanderamiento y coordinaron el retiro de los vehículos. No se reportaron personas lesionadas.