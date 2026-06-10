Detienen a joven acusado de atropellar a agente de Tránsito

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de un joven señalado como presunto responsable de atropellar de manera deliberada a un agente de Tránsito Municipal mientras éste realizaba labores relacionadas con una infracción vehicular. El detenido fue identificado como Fernando Gabriel “N”, de 24 años de edad.

Operativo permitió ubicar al sospechoso y asegurar el vehículo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la localización del sospechoso fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Unidad de Policía Cibernética y el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando.

Durante el operativo también fue asegurado un vehículo Volkswagen Virtus, presuntamente utilizado para cometer la agresión.

Oficial sufrió fractura tras el atropellamiento

Los hechos ocurrieron cuando el oficial Efraín Velázquez Aldape atendía el reporte de un comerciante relacionado con un automovilista que ocupaba indebidamente un espacio de estacionamiento y se negaba a retirarse.

Como resultado del atropellamiento, el elemento sufrió una fractura en el hombro derecho y recibe atención médica especializada. La Comisaría informó que ya fue presentada la denuncia correspondiente para que la autoridad competente determine las responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan.

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