La FCC explorará la historia y mito de las brujas en Saltillo

La Facultad ofrecerá un conversatorio y una obra teatral sobre las antiguas creencias, los juicios de brujas y su papel en la historia del norte del país

  • 21
  • Octubre
    2025

Como parte de las actividades culturales de la temporada de Día de Muertos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila anunció dos eventos especiales que combinan historia, arte y reflexión sobre las antiguas creencias en torno a la brujería.

El próximo 30 de octubre se llevará a cabo el conversatorio “Sombras del Norte: las brujas que habitaron Saltillo”, con la participación del doctor Carlos Recio Dávila y el licenciado Alan Caballero, quienes compartirán investigaciones y relatos sobre el esoterismo, los juicios de brujas y las creencias populares que formaron parte de la historia del norte del país.

“Queremos rescatar ese lado histórico y mágico que tiene nuestra región. Será una charla muy interesante sobre si realmente existieron brujas en Saltillo, si hubo juicios, y qué significado tenía la palabra ‘bruja’ en aquellos tiempos”, explicó el promotor cultural Juan Alberto Pérez.

Posteriormente, el 31 de octubre, se presentará la obra teatral “Las brujas de Salem”, del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, bajo la dirección del licenciado Juan Alberto Pérez, con la participación de más de 12 actores en escena.

“Más allá de ser una obra de terror, es una pieza que nos invita a reflexionar sobre los hechos históricos que rodearon los juicios de Salem y cómo el miedo y la ignorancia pueden llevar a la persecución”, comentó Pérez.

El director de la Facultad, Miguel Rodríguez, destacó la importancia de estas actividades para la formación integral de los estudiantes.

“Este tipo de eventos permite a nuestros alumnos acercarse a la historia y al arte de manera dinámica. No solo aprenden sobre técnicas teatrales, sino que también reflexionan sobre el contexto social y cultural de los hechos que se representan”, señaló Rodríguez.

El director agregó que las jornadas culturales también fortalecen la vinculación con la comunidad.

“Invitamos a la ciudadanía a participar y disfrutar de estas actividades. La cultura y la educación van de la mano, y queremos que estas representaciones sean un espacio de aprendizaje y entretenimiento al mismo tiempo”, concluyó.

La función y el conversatorio se realizarán en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con entrada gratuita para estudiantes y acceso abierto al público en general.


