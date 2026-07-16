Localizan a menor de un año en la carretera Saltillo–Torreón

Un menor de aproximadamente un año fue localizado solo en la carretera Saltillo-Torreón, antes de llegar a la caseta, según el reporte inicial

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Un menor de aproximadamente un año de edad fue localizado en medio de la carretera Saltillo–Torreón, antes de llegar a la caseta, según el primer reporte.

Un chofer de camión que circulaba por la zona estuvo a punto de atropellarlo, pero gracias a que manejaba con precaución logró percatarse de la presencia del niño y detuvo su unidad a la orilla del camino, evitando un accidente.

Las personas que encontraron al menor dieron aviso inmediato a las autoridades para entregarlo a su familia.

Aunque una persona ya acudió a reclamarlo, se informó que se esperará la llegada de las autoridades para que tomen conocimiento del caso y se realice la entrega directamente a familiares, con el fin de evitar que el menor sea entregado a alguien que no sea su tutor legal.

Hasta el momento no se reportan lesiones en el menor. Las autoridades investigan cómo llegó el niño hasta ese punto de la carretera.

Con información de Francisco Pecina.