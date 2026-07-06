Localizan cuerpo en relleno sanitario de Saltillo

Será a través de los estudios periciales y de la necropsia de ley como se obtengan mayores elementos que permitan esclarecer este caso

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró este lunes en el relleno sanitario de Saltillo, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue reportado por personal que se encontraba laborando en el sitio, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

Autoridades realizaron las primeras diligencias en el lugar

Tras recibir el aviso, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para resguardar el área, mientras peritos y agentes de investigación iniciaban las primeras diligencias.

Debido a las condiciones en que fue encontrado el cadáver, hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad ni las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las causas de la muerte y conocer cómo llegó el cuerpo al relleno sanitario. Será a través de los estudios periciales y de la necropsia de ley como se obtengan mayores elementos que permitan esclarecer este caso.