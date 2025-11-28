Localizan a senderistas desaparecidos en Cañón de San Lorenzo

Una pareja que se encontraba desaparecida en el Cañón de San Lorenzo, ubicada al suroeste de Saltillo, fue localizada con vida y con buena salud después de aproximadamente 14 horas sin comunicación con sus familiares.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, trabajadores de Profauna y policías municipales realizaron la búsqueda.

La pareja habría reservado su visita al sitio para practicar senderismo, actividad que el joven, identificado como Sebastián, realizaba habitualmente.

Los jóvenes ingresaron alrededor de las 8:30 horas, dejando en la caseta sus identificaciones y números de contacto en caso de no descender antes del cierre.

La madre de Sebastián intentó comunicarse con él a las 15:00 horas, sin obtener respuesta. Más tarde, a las 20:00 horas, se dirigió al centro ambiental, luego de reportar el incidente al número de emergencias 911.

Al llegar, los guardias la condujeron hasta el vehículo de la pareja y le informaron sobre la activación del protocolo de búsqueda y rescate.

A las 21:00 horas arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, quienes junto con los trabajadores de Profauna sostuvieron una reunión para definir las rutas de búsqueda, iniciando desde el pozo dos.

El teniente a cargo mencionó que los trabajos podrían extenderse hasta seis horas; sin embargo, minutos después, la pareja fue localizada descendiendo con su vehículo.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos los valoraron y confirmaron que no presentaban lesiones aparentes. La pareja explicó a las autoridades que se habían perdido a la altura de un puente de madera debido a las ramas, pero lograron encontrar el camino de regreso después de algunas horas.

