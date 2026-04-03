Localizan a operador de dron de televisora extraviado en Sinaloa

La localización con vida de un operador de dron en una zona minera de Sinaloa puso fin a un operativo de búsqueda que movilizó a autoridades de los tres niveles de gobierno durante varias horas. El trabajador había sido reportado como desaparecido mientras realizaba labores de cobertura en el sitio.

Lo que comenzó como una jornada de registro aéreo en un entorno de alto riesgo terminó en un despliegue coordinado de fuerzas federales y cuerpos de emergencia, luego de perderse comunicación con el colaborador en una zona de difícil acceso.

¿Cómo se confirmó su localización?

A través de un reporte oficial, autoridades estatales ratificaron el éxito del operativo desplegado en la región. La localización se llevó a cabo el 2 de abril de 2026, derivado de las acciones de búsqueda y coordinación implementadas por instancias de seguridad.

La Fiscalía informó que Juan fue encontrado con vida y en buen estado de salud, tras haber desaparecido en las inmediaciones de una explotación minera. El hallazgo fue resultado de recorridos estratégicos en el área donde se perdió su rastro.

Así se dio a conocer la noticia

Este viernes 3 de abril, su compañera conductora de la misma televisora confirmó durante un noticiero matutino la localización del operador.

“Estamos en posibilidad de confirmarle que esta mañana elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron con vida y bien a nuestro compañero el ingeniero Juan Díaz, operador de dron que participa en la cobertura del rescate de los mineros atrapados en la mina de Santa Fe, en Sinaloa”.

Durante la transmisión, también se agradeció a las autoridades que participaron en el operativo de búsqueda.

“Le agradecemos muchísimo a las fuerzas federales, a los elementos de la Defensa Nacional que participaron en esta búsqueda y ahora exitoso rescate. Y por supuesto, a todos quienes desde su trinchera se sumaron a esta búsqueda. Les agradecemos con todo nuestro corazón”.

¿Cómo ocurrió su desaparición?

De acuerdo con reportes, el operador se encontraba el 2 de abril en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, donde se desarrollaban labores de rescate de mineros. Durante la jornada, realizaba tomas aéreas cuando su equipo presentó una falla que provocó la pérdida de señal.

Ante esta situación, decidió desplazarse a pie para recuperar el dron, internándose en un área fuera del perímetro inmediato. A partir de ese momento, sus compañeros perdieron contacto con él.

Una zona de alto riesgo complicó la búsqueda

El área donde ocurrió la desaparición era considerada compleja debido a sus condiciones geográficas. Se trataba de un entorno con barrancos, pendientes pronunciadas, vegetación densa y caminos no delimitados, además de limitada cobertura de comunicación.

En ese momento, el sitio mantenía un operativo activo de rescate minero, lo que implicaba movimiento constante de personal y maquinaria, factores que dificultaban aún más la localización.

Así se desplegó el operativo

Tras el reporte, autoridades federales, estatales y municipales implementaron un operativo de búsqueda en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Protección Civil.

Las labores incluyeron recorridos terrestres y sobrevuelos en la zona cercana al último punto donde fue visto, ampliando progresivamente el perímetro hasta lograr su ubicación.

La localización con vida del operador cerró el operativo sin reporte de lesiones graves, luego de varias horas de incertidumbre en una de las zonas más complejas del estado.

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