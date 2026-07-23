Acuerdan reforzar acciones contra el maltrato animal en Saltillo

El edil afirmó que el caso de "Rocky" debe convertirse en un punto de unión entre sociedad y autoridades para prevenir nuevos actos de crueldad

El alcalde Javier Díaz González sostuvo un encuentro con representantes de colectivos protectores de animales y rescatistas independientes para establecer una agenda conjunta que fortalezca las políticas de bienestar animal en la ciudad.

Durante la reunión, el edil afirmó que el caso de "Rocky" debe convertirse en un punto de unión entre sociedad y autoridades para prevenir nuevos actos de crueldad, al tiempo que reiteró que no habrá tolerancia para quienes atenten contra los seres sintientes.

Entre los principales acuerdos alcanzados destaca la construcción de un monumento en memoria de "Rocky", así como el impulso a un proyecto para crear un nuevo centro de adopción de animales de compañía que complemente el ya existente en el Parque Urdiñola.

Además, el Gobierno Municipal anunció que dará seguimiento a las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, mientras que el alcalde adelantó que propondrá al Cabildo destinar un presupuesto específico para fortalecer las acciones de protección animal durante el próximo ejercicio fiscal.

En el encuentro, los colectivos reconocieron los avances logrados por la actual administración en materia de bienestar animal, entre ellos la creación del Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes, la conformación del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal, campañas de esterilización y vacunación, así como más de 700 adopciones realizadas.

Los activistas también solicitaron que estos mecanismos queden protegidos legalmente para garantizar su permanencia en futuras administraciones, con el objetivo de consolidar una política pública permanente en favor de los animales.