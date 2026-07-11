Cabalgata de San Buenaventura reúne a miles en Coahuila

Durante el recorrido, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este tipo de eventos reflejan la identidad vaquera del estado

Miles de jinetes y familias participaron este sábado en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, una de las celebraciones ecuestres más representativas de Coahuila, que además de preservar las costumbres norteñas genera una importante derrama económica para la Región Centro.

Cabalgata fortalece las tradiciones y el turismo en Coahuila

Durante el recorrido, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este tipo de eventos reflejan la identidad vaquera del estado y son posibles gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad.

“Hoy nuestra gente puede trasladarse de una región a otra con paz y libertad… Eso nos permite disfrutar nuestras tradiciones en familia y seguir fortaleciendo el turismo y la economía de nuestras comunidades”, afirmó.

El mandatario señaló que la cabalgata, junto con la Feria de San Buenaventura, que supera las ocho décadas de historia, forma parte del patrimonio cultural de Coahuila y reúne cada año a miles de participantes provenientes de distintas regiones del estado.

Destacan la seguridad como base para estos eventos

Jiménez Salinas aseguró que Coahuila se ha consolidado como uno de los estados con mayor tradición ecuestre del país y comparó sus eventos con festivales de talla internacional, como el Rodeo de Calgary, en Canadá, y los rodeos de Houston y Fort Worth, en Estados Unidos.

Además, destacó que la seguridad ha permitido impulsar este tipo de actividades, al generar condiciones para que las familias puedan asistir con tranquilidad y favorecer el desarrollo turístico y comercial de los municipios.

El gobernador reiteró que su administración continuará fortaleciendo la estrategia de seguridad mediante inversión en infraestructura, equipamiento y coordinación con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías y los municipios.

Impulsan el desarrollo económico de la Región Centro

Asimismo, señaló que, de manera paralela, el Gobierno del Estado mantiene acciones para impulsar la reactivación económica de la Región Centro, con el objetivo de recuperar empleos, atraer nuevas inversiones y generar mayores oportunidades para las familias coahuilenses.

Finalmente, invitó a habitantes de todas las regiones del estado y a visitantes de otras entidades a participar en las distintas festividades tradicionales que se celebran en Coahuila durante el año.