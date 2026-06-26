Autoridades estatales señalaron que el calor extremo y diversos problemas de infraestructura han provocado que los menores tomen clases en sus casas

Inicio / Coahuila / Mantienen clases a distancia en 10% de las escuelas de Coahuila

Las condiciones climáticas extremas y diversos problemas de infraestructura mantienen fuera de las aulas a estudiantes de alrededor del 10% de las escuelas de educación básica en Coahuila, cuyos planteles concluyen el ciclo escolar bajo un esquema de clases a distancia.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez, informó que son poco más de 350 de las más de 3,500 escuelas de la entidad las que han optado temporalmente por esta modalidad, ya sea por las altas temperaturas o por afectaciones derivadas de actos de vandalismo que impiden brindar clases presenciales.

Explicó que cada plantel tiene la posibilidad de adecuar sus actividades de acuerdo con las condiciones que enfrenta su comunidad escolar, priorizando la salud y la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo, especialmente ante los casos de insolación y deshidratación registrados en distintos municipios.

El funcionario detalló que algunos centros educativos presentan fallas en su infraestructura eléctrica o carecen de equipos de aire acondicionado, lo que dificulta mantener a los alumnos en las aulas durante las horas de mayor calor.

"Hay escuelas que, por alguna situación, por ejemplo, una en Frontera, nos la vandalizaron; robaron todo el cableado eléctrico. Las condiciones climatológicas no ayudan para que los alumnos permanezcan de manera presencial. Hay otras que no cuentan con equipos de aire acondicionado o aún no tienen instalada la subestación eléctrica. También tenemos un plantel en Cuatro Ciénegas donde apenas se está concluyendo la instalación de la infraestructura eléctrica", explicó.

Añadió que las autoridades educativas trabajan para resolver estas problemáticas lo antes posible y permitir que los planteles retomen sus actividades de manera presencial antes del cierre definitivo del ciclo escolar o al inicio del próximo.

Lozano Sánchez subrayó que las clases a distancia se aplican únicamente de manera temporal y que, dependiendo de las condiciones de cada escuela, los estudiantes continúan sus actividades mediante plataformas digitales o con la entrega de tareas y materiales académicos, con el fin de evitar afectaciones en su aprendizaje.