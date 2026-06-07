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Coahuila

Mantienen activo operativo preventivo por lluvias en Saltillo

Únicamente se han registrado afectaciones menores en algunos puntos de la infraestructura urbana, mismas que ya son atendidas por las cuadrillas municipales

  • 07
  • Junio
    2026

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha el operativo especial de prevención y atención por lluvias que fue activado desde la noche del pasado jueves, informó el alcalde Javier Díaz González.

 El edil señaló que las distintas dependencias municipales han permanecido en vigilancia constante durante todo el fin de semana para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones registradas en la ciudad.

Díaz González explicó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias continuarán durante los próximos días, por lo que el despliegue de personal y equipo seguirá activo en los diferentes sectores de la capital coahuilense.

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Entre las acciones implementadas destacan recorridos de supervisión, monitoreo de arroyos y atención a reportes ciudadanos para prevenir situaciones de riesgo.

Operativo registra saldo blanco en Saltillo

El alcalde destacó que hasta el momento el operativo arroja saldo blanco, sin personas lesionadas ni incidentes graves relacionados con las condiciones climáticas. 

Agregó que únicamente se han registrado afectaciones menores en algunos puntos de la infraestructura urbana, mismas que ya son atendidas por las cuadrillas municipales para evitar mayores complicaciones.


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