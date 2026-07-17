Mantienen vigilancia por creciente del Río Bravo en Coahuila

La noche del jueves autoridades de México y Estados Unidos ordenaron el cierre temporal de los Puentes Internacionales I y II

El pronóstico sobre el incremento del caudal del Río Bravo frente a Piedras Negras fue ajustado nuevamente este viernes, luego de que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) estimara un flujo máximo de 1,417 metros cúbicos por segundo para las 16:00 horas, una cifra menor a la prevista inicialmente tras las intensas lluvias registradas en el norte de Coahuila y el sur de Texas.

Reducen el pronóstico del caudal

El nuevo reporte representa una reducción importante respecto al pronóstico emitido la tarde del jueves, cuando se estimaba que el afluente alcanzaría un gasto de 2,183 metros cúbicos por segundo y una escala de 7.35 metros durante la tarde de este viernes, derivado de los escurrimientos provocados por las precipitaciones en la cuenca.

Las autoridades señalaron que el comportamiento del río continúa sujeto a cambios conforme avanzan los escurrimientos, por lo que el monitoreo permanecerá de manera permanente para actualizar los pronósticos y emitir nuevos avisos en caso de ser necesario.

Creciente obligó al cierre preventivo de los puentes internacionales

Como parte de las acciones preventivas, la noche del jueves autoridades de México y Estados Unidos ordenaron el cierre temporal de los Puentes Internacionales I y II que comunican Piedras Negras con Eagle Pass, Texas.

La medida se adoptó debido al desplazamiento río abajo de más de 100 boyas flotantes, con un peso aproximado de una tonelada cada una, que fueron desprendidas por la fuerza de la corriente y representaban un riesgo para la infraestructura de los cruces fronterizos.

Tras evaluar las condiciones del afluente y la trayectoria de las boyas, las autoridades reanudaron gradualmente la operación de los puentes.

El Puente Internacional Número 2 (Camino Real) fue reabierto al tránsito vehicular y peatonal durante la madrugada de este viernes, mientras que el Puente Internacional Número 1 retomó operaciones en su horario habitual a partir de las 7:00 horas.

A pesar del incremento en el caudal, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila reiteró que hasta el momento no existe un riesgo mayor para la población, aunque recomendó mantener precauciones, especialmente a quienes realizan actividades de pesca, trabajan cerca del río o habitan en zonas bajas.

Las autoridades exhortaron a evitar ingresar a las márgenes del Río Bravo, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil mientras continúa la vigilancia permanente sobre las condiciones hidrológicas del afluente.