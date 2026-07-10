MARS fortalece agenda internacional de Torreón con Francia

El alcalde destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas con otros países para ampliar las oportunidades de desarrollo del municipio

En el marco de la conmemoración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís (MARS), sostuvo una reunión de trabajo con el cónsul general de Francia en Monterrey, Pierre Raynaud, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación internacional e impulsar proyectos en beneficio de la ciudad.

Durante el encuentro, realizado en la Presidencia Municipal, ambas partes analizaron las oportunidades que representa para Torreón integrarse a las actividades del Bicentenario México-Francia, una agenda que contempla más de 500 eventos culturales, académicos, empresariales y deportivos a lo largo del presente año.

El alcalde destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas con otros países para ampliar las oportunidades de desarrollo del municipio, mediante el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la cooperación institucional y la promoción de proyectos en materia cultural, educativa y económica.

Por su parte, el cónsul general Pierre Raynaud reconoció la relevancia de Torreón como uno de los principales polos de desarrollo del norte del país y expresó el interés del Gobierno de Francia por fortalecer la colaboración con el municipio, especialmente en iniciativas relacionadas con la cultura, la educación, la innovación y el desarrollo económico.

Durante la reunión también se resaltó la histórica relación entre Francia y la Comarca Lagunera. Se destacó que la Alianza Francesa de Torreón cuenta con más de 70 años promoviendo el idioma y la cultura francesa, mientras que diversas empresas de origen francés mantienen inversiones y generan empleos en la región, fortaleciendo los sectores industrial y manufacturero.

Asimismo, se recordó que Torreón ha sido sede, desde hace más de dos décadas, del Festival de Cine Francés, considerado uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina.

En la reunión participaron el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; el cónsul general de Francia en Monterrey, Pierre Raynaud, y Jean Simón, cónsul honorario de Francia en Coahuila.