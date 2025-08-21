Cerrar X
Coahuila

Mil empleos vacantes en Coahuila no se han cubierto: Coparmex

Alrededor de mil empleos han quedado vacantes en el estado debido a bajas voluntarias de trabajadores que no han sido reemplazados

  • 21
  • Agosto
    2025

Alrededor de mil empleos han quedado vacantes en el estado debido a bajas voluntarias de trabajadores que no han sido reemplazados, informó Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste. 

El líder empresarial explicó que la desaceleración en la producción de las empresas socias, en especial del sector manufacturero, ha impedido que estas vacantes se vuelvan a cubrir. 

Aunque aclaró que no se trata de despidos, advirtió que esta situación refleja la incertidumbre económica que enfrenta el estado y el país, derivada de factores externos como los aranceles impuestos por Estados Unidos. 

De acuerdo con Coparmex, a la fecha se tiene registro de casi mil bajas voluntarias, mientras que a nivel estatal existe el riesgo de que hasta tres mil empleos puedan verse afectados en todo Coahuila hacia finales de año si la producción industrial no se reactiva. 

López Villarreal destacó que las empresas están haciendo lo posible por no prescindir de personal, pero urgió a que el Gobierno Federal, en coordinación con el de Estados Unidos, implemente una estrategia que evite mayores afectaciones al empleo de la entidad.

