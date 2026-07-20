Esperan 28 mil visitantes en temporada de vendimias en Coahuila

Once eventos vitivinícolas en Parras, Cuatro Ciénegas y General Cepeda, con una expectativa de 28 mil asistentes y una derrama cercana a los $50 millones

La temporada de vendimias proyecta consolidar a Coahuila como uno de los principales destinos de turismo enológico del país, con 11 eventos programados entre julio y septiembre que atraerán a 28 mil visitantes y generarán una derrama económica estimada en 50 millones de pesos.

La agenda vitivinícola se desarrollará en los municipios de Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y General Cepeda, donde las principales casas productoras abrirán sus puertas para ofrecer experiencias que combinan recorridos por viñedos, catas, gastronomía, música, arte y actividades tradicionales como la pisada de uvas.

La temporada inició con La Gran Vendimia “Festival Internacional del Vino y la Buena Vida”, celebrada en Parras de la Fuente, y continuará el 25 de julio con la vendimia de Bodega Los Pirules, en Cuatro Ciénegas.

Durante agosto se realizarán las celebraciones de Los Durmientes el día uno; Las Pudencianas y Segovia Fuantos, el ocho; además de Casa Madero, que abrirá sus actividades al público los días 9 y 10 de agosto. Posteriormente seguirán las vendimias de Marqués de Aguayo, el 15 de agosto, y Sotelo, el 29 de agosto.

El calendario concluirá en septiembre con la vendimia de Don Leo, el día cinco, en Parras; Hacienda Florida, en General Cepeda, con una celebración especial del vino; y Sierto, cuya vendimia se realizará el 12 de septiembre.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, destacó que las vendimias representan una oportunidad para que turistas y visitantes conozcan la calidad de los vinos coahuilenses, además de impulsar la gastronomía, la cultura y los atractivos naturales de las regiones vitivinícolas.

La funcionaria señaló que el crecimiento de esta actividad ha permitido posicionar a Coahuila entre los principales productores de vino del país, al tiempo que fortalece el turismo regional durante el periodo vacacional de verano y beneficia a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y comercios de los municipios participantes.