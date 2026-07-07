En el trayecto de regreso también se ajustará la circulación por estas mismas calles hasta reincorporarse a la calle Cuauhtémoc

Inicio / Coahuila / Modificará Saltillo el recorrido de la ruta alimentadora RS-716

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) anunció cambios en el trayecto de la ruta alimentadora RS-716, los cuales entrarán en vigor el próximo 13 de julio con el objetivo de mejorar la cobertura y la eficiencia del servicio de transporte público para los usuarios que diariamente utilizan este recorrido en la capital coahuilense.

El director del organismo, Víctor de la Rosa Molina, explicó que esta ruta conecta las colonias Colinas de Santiago y La Minita, además de atravesar la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y diversos sectores del Centro Histórico.

Entre las adecuaciones destaca un nuevo recorrido en sentido oriente-poniente, que incluirá vialidades como Ramos Arizpe, la calzada Luis Echeverría, Pirul, Ciprés, Francisco Naranjo, Juan N. Méndez y Porfirio Díaz Mori.

En el trayecto de regreso también se ajustará la circulación por estas mismas calles hasta reincorporarse a la calle Cuauhtémoc.

Las autoridades precisaron que los horarios de operación permanecerán sin cambios, al igual que las tarifas vigentes. El servicio continuará de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas, los sábados de 6:30 a 21:30 y los domingos y días festivos de 7:30 a 20:30 horas.

Asimismo, seguirá aplicándose la tarifa general de 15 pesos en efectivo y los descuentos para usuarios que cuentan con la tarjeta "Aquí Vamos", incluyendo estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.