La exalcaldesa de Múzquiz comparecerá ante un juez que determinará si será vincularla a proceso por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

Inicio / Coahuila / Enfrentará este jueves Tania 'N' su audiencia de vinculación

La administración de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, dejó un rastro de observaciones millonarias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Auditorías estatales y federales acumulan señalamientos por $29.6 millones de pesos correspondientes al periodo 2022-2024, mientras que sólo en la cuenta pública de 2023 se detectaron anomalías por más de $1.4 millones de pesos, entre gastos sin comprobar y posibles maniobras para eludir los procesos de licitación.

De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento 2023-D-05020-19-0803-2024, el Ayuntamiento de Múzquiz no logró acreditar adecuadamente diversos gastos realizados durante el ejercicio fiscal 2023, situación que derivó en una serie de observaciones por presuntas inconsistencias en la aplicación de recursos públicos.

Entre los montos observados destacan $545,200 pesos destinados a trabajos relacionados con el segundo informe de gobierno de la entonces alcaldesa, recursos cuya aplicación no fue debidamente comprobada ante la autoridad fiscalizadora.

Asimismo, el informe señala $249,400 pesos erogados por el servicio de banquete y renta de salón para la posada navideña de los trabajadores de la Presidencia Municipal, además de $147,320 pesos correspondientes a la adquisición de un camión recolector, gastos que tampoco contaron con la documentación suficiente para justificar su correcta aplicación.

La Auditoría también observó el pago de $522,00 pesos, distribuidos en cinco facturas por servicios de asesoría legal en materia de responsabilidades, fiscalización y rendición de cuentas, todos contratados con un mismo proveedor.

Como parte de la revisión, los auditores detectaron un posible fraccionamiento de operaciones, práctica que consiste en dividir un contrato en varios de menor monto para evitar la obligación de realizar una licitación pública y adjudicar directamente los servicios, lo que representa una posible irregularidad en los procedimientos de contratación.

Este jueves será su audiencia

La exalcaldesa de Múzquiz tendrá hoy su primera audiencia, en donde comparecerá ante un juez de control durante la audiencia de vinculación en la que se determinará si existen elementos para vincularla a proceso por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, delitos que le imputa la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila.

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Flores Guerra fue detenida el sábado pasado en San Pedro Garza García, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades del vecino estado.

La exalcaldesa había viajado a la Ciudad de México para interponer una denuncia por supuestas irregularidades durante el proceso electoral del pasado 7 de junio en Coahuila, y fue apresada mientras se paseaba por el municipio de San Pedro.

Flores Guerra fue trasladada al Centro de Readaptación Femenil de Saltillo, donde permanece privada de su libertad en tanto se determina su situación jurídica.

Está programado que la audiencia se celebre en el Centro de Justicia Penal, al poniente de Saltillo, a las 10:00 horas de este jueves.