Motociclista resulta gravemente herido en Ramos Arizpe

Un hombre que viajaba en motocicleta sufrió lesiones de gravedad luego de perder el control de la unidad y caer a un arroyo en el ejido Paredón

- Un motociclista resultó con lesiones de gravedad luego de perder el control de la unidad en la que viajaba y caer a un arroyo en el camino a La Azufrosa, en el ejido Paredón, informó el director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez Aguirre.

Particulares trasladaron al motociclista lesionado

De acuerdo con el funcionario, el reporte inicial ubicaba el accidente en esa comunidad rural; sin embargo, antes del arribo de los cuerpos de emergencia, el lesionado fue abordado por particulares en una camioneta, quienes lo trasladaron para buscar atención médica y finalmente interceptaron a los paramédicos en el kilómetro 45 de la carretera nueva a Monclova.

Tras la valoración prehospitalaria, personal de Protección Civil detectó que el motociclista presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de contusiones en el rostro y otorragia, es decir, sangrado por uno de los oídos, signos compatibles con una lesión grave en la cabeza.

Francisco Sánchez señaló que el paciente se encontraba combativo, condición frecuente en personas con traumatismos craneales severos, por lo que fue estabilizado y trasladado en código rojo al Hospital General, donde recibiría atención médica especializada.

Investigan las causas del accidente

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el motociclista perdió el control de la unidad por causas que aún no han sido determinadas, lo que provocó que saliera del camino y cayera al arroyo.

Las autoridades exhortaron a los conductores de motocicletas a utilizar casco de seguridad y equipo de protección, además de respetar los límites de velocidad, especialmente en caminos rurales donde las condiciones del terreno pueden incrementar el riesgo de accidentes.