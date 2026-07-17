Motociclista resulta lesionado tras choque en Ramos Arizpe

Andrés Valdés Leal circulaba hacia el aeropuerto cuando una camioneta que intentaba entrar a una gasolinera le cerró el paso, provocando el accidente.

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este miércoles tras un accidente sobre la carretera a Monterrey, en el cruce con la calle Aiera, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con las autoridades, Andrés Valdés Leal, de 30 años, circulaba hacia el aeropuerto cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por Wenseslao Cabalar Ortiz, de 50 años, intentó ingresar a una gasolinera y se atravesó a su paso.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien fue valorado en el lugar por las lesiones que presentaba tras el impacto.

El conductor decidió no ser trasladado a un hospital y permaneció en el sitio en espera de la aseguradora. Las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.